当地时间27日，美国情报部门发布所谓“新冠病毒溯源调查报告”要点，没有得出明确结论，但将所谓溯源无果的责任推给中国。白宫随后发表声明，污蔑中国拒绝共享信息、阻挠溯源国际调查等。

这是美方将溯源问题政治化的最新一出闹剧。所谓报告毫无科学性和可信度。事实上，自从白宫3个多月前下令情报部门主导溯源调查并在短期内拿出“成果”开始，国际社会就看清：美方目的就是借溯源问题向中国“甩锅”推责，散播政治病毒。动用情报部门搞溯源，本身就是美方将溯源问题政治化的铁证。

在所谓报告出炉后，美方一些政客对中方进行污蔑攻击、继续“甩锅”，不过是想掩饰其政治闹剧破产的心虚和尴尬。这也暴露出他们对政治操弄的病态偏执，自取其辱罢了！

讽刺的是，美国政客一边让造假成癖的情报机构主导调查、搞有罪推定，一边大言不惭地要求中国遵守科学规范和标准。这种“贼喊捉贼”的把戏，才是对科学精神的践踏，是对全世界人民生命安全的漠视。

在病毒溯源问题上，中国政府展现出的科学、专业与负责任态度全球有目共睹。世卫组织国际专家组曾两次赴华开展溯源联合研究，会见了所有他们想见的人，查看了所有他们想看的资料。世卫组织与中方发布的联合研究报告认为，新冠病毒“极不可能”通过实验室泄漏。这一结论获得全球科学界的普遍支持和认同。

如今，擅长造假的美国情报部门穷尽手段，也拿不出美国政客所期待的“猛料”，恰恰说明：政治操弄终将向科学低头，第一阶段溯源结论完全经得起科学和历史检验。美方策划的情报部门溯源阴谋，注定是“竹篮打水一场空”。

人们更应看清的是：美国政客嫁祸中国的表演越疯狂，越是凸显美国自身疫情的重重疑点！

新冠疫情在美国究竟是如何暴发与传播的？美国欠世界太多回答。比如，美国为何会在疫情暴发前，就进行了专门针对冠状病毒的演习？位于德特里克堡的美国陆军传染病医学研究院，为何曾在2019年秋季被突然关闭？美国2020年1月和2月出现的新冠肺炎症状或新冠病毒检测结果为阳性的171名患者数据，为何被莫名其妙地删除？……

显然，美国作为全球头号“病毒来源嫌疑国”，理应成为世卫组织下一阶段溯源工作的焦点。既然美国一些政客坚持认为，“实验室泄漏”的可能性不能排除，那就打开大门，让世卫组织派专家进入安全事故频发的德特里克堡基地、北卡罗来纳大学开展调查。既然美国指责他国“不透明”，那么就应对外公布其早期病例数据，而不是遮遮掩掩。

一年来的事实表明，对政治操弄“走火入魔”的美国政客，不但让本国人民付出惨痛代价，也给全球合作抗疫制造了巨大阻力。当前，美国累计确诊病例超过3800万，死亡病例接近64万。受病毒变异影响，美国正在经历2020年冬天以来最急剧的新冠肺炎住院人数增长。如果美国一些政客仍不死心、执意玩弄政治操弄的把戏，那么必将背负更多血淋淋的人权债。包括美国人民在内的全世界人民都要向其追责！

（国际锐评评论员）

(责编：岳弘彬)