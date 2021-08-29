本报评论员

近日，美国情报部门发布所谓新冠病毒溯源问题调查报告。同时，白宫发表声明，对中国进行污蔑攻击。一份毫无科学性的虚假报告，一份毫无底气的颟顸声明，再次证明美方大搞溯源问题政治化只为抹黑中国，是政治操弄的又一闹剧。

这是一份毫无可信度和科学性的报告。新冠病毒溯源是一个复杂而严肃的科学问题，应该也只能由全球科学家合作开展研究。美方却罔顾科学和事实，费尽心机动用情报部门搞溯源，其目的当然不是为了寻找新冠病毒起源的事实真相，而是为了将溯源问题政治化，其实质就是反科学的政治操弄。

这是一份注定不可能得出任何科学结论的报告。抛出“武汉实验室泄漏论”，却被国际科学界否定；不顾中国—世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究报告的科学结论，翻炒“武汉实验室泄漏论”；公然下令情报机构主导病毒溯源，并要求在90天内拿出“更接近确定性的结论”……美方在政治操弄病毒溯源的邪路上越走越远。在溯源问题上，美方在意的根本不是事实和真相，而是如何消耗中方外交资源，增加美对华要价筹码，其险恶用心昭然若揭。美方种种卑劣行径，是对科学精神的亵渎，更是对团结抗疫的破坏，可谓疫情传播的“帮凶”、危害更甚的“政治病毒”。

这是一份意在掩盖美国自身抗疫失败真相、向中国甩锅推责的报告。报告继续混淆视听，诬称中方阻挠国际调查、缺乏透明度、拒绝共享信息云云，不过是掩饰自己情报溯源失败的借口。面对一份难以满足其“有罪推定”用心的报告，白宫虚张声势地表示，将继续纠集有关伙伴对中国施加压力。拿不出任何真凭实据，却一味对中国抹黑指责，目的就是借溯源问题栽赃中国、打压中国，服务美国一己私利。

在病毒溯源问题上，中方从一开始就表明了科学、专业、严肃和负责任的态度，率先同世卫组织开展全球溯源合作，两次邀请世卫组织专家来华开展溯源研究，并在专家组来华开展溯源工作时完全公开透明，满足了其全部参访要求。中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告结论科学、权威，为下阶段全球溯源奠定了基础。反观美国，不仅是全球疫情感染和死亡人数最多的国家，也是向外扩散病毒最严重的国家。美国疫情发生的时间线不断提前，德特里克堡和北卡罗来纳大学生物实验室同新冠病毒的联系疑点重重。国际社会强烈要求美方就此展现公开透明，提供详细信息。而美方对上述问题避而不答、讳莫如深，还不断设置障碍。美方在新冠病毒溯源问题上颠倒是非、武断“定罪”、大搞“双标”，持续将疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化，可谓自欺欺人，可悲可笑。

面对实验室泄漏“极不可能”的科学结论，美方坚持自然起源和实验室泄漏两种可能性的论调不放，本质上是为美国抗疫不力寻找替罪羊的惯性使然。正如美国学者所指出的，美国总是把流行病与外人联系起来，把他们当作“方便的替罪羊”，“责怪外人总是比照镜子或审视自己破碎的心更容易”。美方不把精力用在抗击本国疫情上，不断甩锅推责，大搞政治操弄，其结果只能是让美国成为“抗疫失败国”“全球疫情扩散国”。如果美方真的关心新冠病毒溯源问题，真的想扮演一个负责任的国家，就不要再往别人身上泼脏水，而是应该展现诚意，切实有效控制疫情，并邀请世卫组织去美国开展溯源调查，为人类早日战胜疫情、更好地应对未来突发公共卫生事件作些贡献。

得道多助，失道寡助。面对疫情仍在全球肆虐、至今已造成2亿多人感染、440多万人失去生命的严峻现实，我们正告美方，搞政治溯源没有出路，不能因不可告人的政治目的干扰拖延科学溯源的开展，置世界人民生命健康于不顾；我们奉劝美方，应立即停止毒化国际溯源合作氛围、破坏全球团结抗疫的行径，回到科学溯源、合作抗疫的正路上来。这是国际社会的期待，也符合美国民众的利益。否则，闹剧无法收场，只会让自己沦为国际笑柄。

《 人民日报 》（ 2021年08月29日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)