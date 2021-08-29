据新华社科伦坡8月28日电 （记者唐璐）中国人民解放军向斯里兰卡军队援助的一批新冠疫苗28日运抵科伦坡。斯里兰卡国防部常秘古纳拉特纳、国防参谋长兼陆军司令沙文德拉·席尔瓦、海军司令乌鲁盖特纳、空军参谋长普拉桑纳等到机场迎接。中国驻斯里兰卡大使馆武官万东向斯方交接疫苗。

古纳拉特纳代表斯里兰卡总统兼国防部长戈塔巴雅衷心感谢中共中央军委、中国国防部关心支持斯里兰卡抗疫工作，表示这批疫苗是斯里兰卡军队接到的首批外国军队疫苗援助，在当前斯里兰卡疫情极为严峻的形势下，这是对斯军队物质和精神上的重要支持，也是两军友好合作的又一生动体现。

万东表示，此批疫苗援助是中国对斯人民和军队防疫支持的一部分，在疫情的艰难形势下，两国两军守望相助，这种关系更加深厚稳固。

当天，斯里兰卡总理马欣达也通过社交媒体表示，非常感谢来自中国军队的大量抗疫援助，这将会确保斯里兰卡疫苗接种工作取得成功。

《 人民日报 》（ 2021年08月29日 03 版）

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