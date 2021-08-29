本报记者 周 輖 龚 鸣

“毛中友好源远流长，两国人民相互尊重，开展互利共赢合作，双边关系在互信基础上持续发展。”毛里塔尼亚争取共和联盟主席阿玛尔日前接受本报记者采访时表示，在中国共产党领导下，中国取得非凡发展成就，并同各国开展友好交往，为世界经济发展作出贡献。毛方期待未来与中国展开更多合作。

2007年，阿玛尔作为毛里塔尼亚驻华大使第一次到中国，工作生活了近3年。在中国各地的参观访问令阿玛尔耳目一新，认为“见证中国日新月异的变化很有意义”。作为驻华大使，阿玛尔曾多次出席在华举办的国际性会议，感叹“中国广交朋友、广泛合作，在国际舞台上发挥着越来越重要的作用”。

在阿玛尔办公室的显著位置，摆放着《习近平谈治国理政》。阿玛尔时常阅读，探寻中国发展的奥秘。“走中国特色社会主义道路，成功应对前进路上的风险挑战，中国的发展经验值得世界借鉴。”阿玛尔认为，中国共产党目标清晰、原则坚定，始终以人民为中心，积极奋进、自我革新。中国在经济、科技、环保等领域取得了突出成就。“中国已进入新发展阶段，我相信中国经济社会将以稳健的步伐继续前进。”

从举办大型庆典活动的努瓦克肖特奥林匹克体育场，到象征中非团结友谊的非盟总部大楼，从便利出行的铁路、桥梁到造福民生的学校、医院等，阿玛尔对中国援建非洲的基础设施如数家珍。

“中国坚持走和平发展道路，在尊重并不干预他国事务的前提下，积极同各国开展合作，许多国家从中受益。中国为人类发展进步作出积极贡献。”阿玛尔说，“我们相信非中关系将稳定持久发展。没有什么能阻碍非中合作，未来充满希望。”

长期以来，中国政府和人民始终坚定支持毛里塔尼亚人民的民族独立和经济发展。中国是毛里塔尼亚最大贸易合作伙伴，也是在基础设施建设和卫生领域对毛援助最多的国家之一。中国援毛里塔尼亚畜牧业技术示范中心等农业合作项目，助力毛农业技术革新；中国援努瓦克肖特城市排水工程雨水系统项目，有效解决了城市积水内涝问题；面对新冠肺炎疫情挑战，两国携手抗疫，合作更加紧密……“毛中合作建立在彼此信任、相互尊重的基础上，双方在多领域的务实合作成果显著，为两国人民带来实实在在的利益，我们对此深表感谢。”阿玛尔说。

“疫情防控期间，在中国共产党领导下，中国人民上下齐心，通过无私奉献与拼搏，迅速控制疫情。中国积累的抗疫经验值得其他国家研究借鉴。”阿玛尔说，中方秉持人类命运共同体理念，积极开展抗疫国际合作，对全球公共卫生事业尽责，受到国际社会高度肯定和广泛认可。

毛里塔尼亚争取共和联盟积极同中国共产党开展友好交流。双方通过举办两党关系研讨会、习近平新时代中国特色社会主义思想研讨会等方式，借助中国共产党与世界政党领导人峰会、中国—阿拉伯国家政党对话会、中阿青年政治家论坛等平台，分享治党治国经验，开展文明交流对话，增进政治战略互信。阿玛尔说：“作为毛里塔尼亚执政党，我们高度重视发展同中国共产党的友好关系，愿同中方加强各层级交流对话，学习借鉴中方治国理政和抗疫经验，为两党两国交流合作作出积极贡献。”

《 人民日报 》（ 2021年08月29日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)