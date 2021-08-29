8月26日，中共中央宣传部发布文献《中国共产党的历史使命与行动价值》，以习近平总书记“七一”重要讲话精神为指导，全面介绍中国共产党的百年奋斗历程，深刻阐释党的治国理政理念、实践和成就。

接受本报记者采访的国际人士表示，中国共产党的百年奋斗历程和执政成就，为世界政治文明发展进步贡献了东方智慧，为人类实现持久和平发展作出重要贡献。面向未来，中国共产党领导下的中国将继续发挥负责任大国作用，以中国新发展为各国共同发展注入新动力。

“中国共产党做到了把人民放在心中最高位置”

“过去15年间，我曾多次访问中国，去过城市，也到过乡村，亲眼看到这些年来中国人民生活水平不断提高，精神生活更加丰富、更加活跃。”南非国会前议员韦斯利·道格拉斯说，中国人均国内生产总值超过1万美元，城乡居民生活水平差距大幅缩小，形成了超过4亿人的世界上规模最大的中等收入群体。“中国共产党不是简单地通过改善基础设施来扶贫，更重要的是通过教育和培训让民众拥有过硬本领，生活质量得到根本改善。”

尼日利亚国际关系观察协会主席、知名专栏作家奥维·拉克姆法表示，在中国，人民是国家真正的主人，让人民过上好日子是中国共产党的执政目标。

韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐说，对于拥有14亿多人口的大国而言，疫情防控工作并不容易。在中国共产党的领导和中国人民的积极配合下，中国抗疫取得重大成就。“中国政府不惜一切代价救治新冠肺炎患者，已建成世界上规模最大的社会保障体系，基本医疗保险覆盖超过13亿人……中国共产党做到了把人民放在心中最高位置。”

“一切以人民利益为出发点。中国的抗疫成就，造福本国乃至世界。”德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，文献能让世界更好地认识中国。

“在抗击疫情的最艰难时刻，成千上万的中国共产党员主动申请奔赴抗疫一线，要求承担最辛苦、最危险的工作。”韩中全球协会会长禹守根感慨：“中国共产党员勇于奉献、敢于牺牲的精神深深感动着我。历史和人民选择了中国共产党，这也是中国共产党克服一切困难和风险的最大底气。”

“走出一条符合中国国情的发展道路”

“在与当地学者、官员的交流中我认识到，中国共产党既坚持马克思主义政治经济学的基本原理和方法论，又结合中国实际大胆创新，实事求是，敢闯敢试。”巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多长期关注中国发展，曾赴北京、上海、四川等地考察调研，“中国共产党领导中国人民走出一条符合中国国情的发展道路，使中国特色社会主义制度更加成熟完善。中国共产党善于研究规律、把握规律、遵循规律，能发现问题、抓住症结，有效解决问题。中国经济能保持稳定健康发展，并向高质量发展转变，就是最好的证明。”

法国巴黎第八大学教授、中国问题专家皮埃尔·皮卡尔表示，中国全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，“充分彰显了中国特色社会主义制度优势，也表明中国共产党是中国人民最可靠的主心骨”。而禹守根还认为，中国共产党之所以能全面领导党和国家事业发展，关键是有一支规模宏大的高素质党员干部队伍。

俄罗斯共产党中央委员会主席久加诺夫表示，一代代中国共产党人把马克思主义作为认识世界、把握规律、追求真理、改造世界的强大思想武器，坚持实事求是，马克思主义中国化为中国共产党和人民事业发展提供了与时俱进的科学理论指导。他强调，构建人类命运共同体、共建“一带一路”等新理念新思想新倡议，为全球治理提供中国方案。

“赢得世界爱好和平国家和人民的尊重”

中国已同140个国家和32个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件。据世界银行研究报告，共建“一带一路”倡议将使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困，将使参与国贸易增长2.8%至9.7%、全球贸易增长1.7%至6.2%、全球收入增加0.7%至2.9%。在发展问题上，中国共产党始终坚持发展自己、兼济天下、造福世界，在致力于实现自身发展的同时，为促进共同发展贡献力量。

在阿尔巴尼亚，中企投资运营的地拉那国际机场与班克斯油田为当地经济发展和人民生活水平提高创造了条件。阿尔巴尼亚全球化研究所执行主任马塞拉·穆萨贝留说，中国对其他发展中国家经受的贫困和苦难感同身受，向发展中国家提供不附加任何政治条件的援助。“中国共产党用实际行动赢得世界爱好和平国家和人民的尊重。”

“中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业奋斗的政党。”泰国暹罗智库主席、泰国正大管理学院副校长洪风表示，中国共产党始终坚持和平发展理念，提出共建“一带一路”、成立亚投行、推动达成区域全面经济伙伴关系协定，为世界发展贡献了中国智慧。

“中国经济率先从疫情中恢复，并为世界经济复苏提供助力。今年上半年，拉中贸易额同比增长45.6%，为包括巴西在内的拉美各国带来强劲发展动力。”巴西里约热内卢联邦大学国际政治经济学教授蒂西亚娜·阿尔瓦雷斯注意到，截至今年6月，中国为受疫情影响的发展中国家抗疫以及恢复经济社会发展提供了20亿美元援助，向150多个国家和13个国际组织提供了抗疫物资援助。“中国疫苗挽救了无数生命。中国以切实行动加速提升疫苗在发展中国家的可及性，向世界展示构建人类命运共同体理念的内涵。”

希腊前总理帕潘德里欧说，中国在中国共产党领导下发生了翻天覆地的变化。中国自身发展成就斐然，同时积极参与引领全球治理体系改革和建设，持续为世界和平与发展注入更多正能量。“中国在联合国框架下积极开展能源安全、粮食安全、网络安全、生物安全、极地、外空、海洋等领域的国际交流与合作，在应对全球气候变化等全球挑战中扮演着越来越重要的角色，相信中国共产党在为中国人民创造更加幸福生活的同时，将推动构建人类命运共同体，助力建设一个更加美好的世界”。

（本报北京、约翰内斯堡、首尔、柏林、阿布贾、里约热内卢、巴黎、莫斯科、曼谷、罗马8月28日电 记者颜欢、闫韫明、张悦、花放、姜宣、李晓骁、刘玲玲、张光政、刘慧、叶琦）

《 人民日报 》（ 2021年08月29日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)