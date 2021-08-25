人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

尼日利亚举办纪念“废除奴隶贸易国际纪念日”活动

2021年08月25日09:29 | 来源：人民网-国际频道
小字号
尼日利亚联邦新闻文化部常秘安颜乌塔库等观看“一带一路”中尼合作成果展。汪桂平摄
尼日利亚联邦新闻文化部常秘安颜乌塔库等观看“一带一路”中尼合作成果展。汪桂平摄

人民网阿布贾8月24日电 （记者姜宣）当地时间23日，由尼日利亚新闻文化部主办，联合国教科文组织驻尼机构、中国驻尼日利亚使馆等协办的纪念“废除奴隶贸易国际纪念日”（简称“废奴国际日”）活动，在阿布贾国家媒体中心举行。尼新闻文化部等部委代表，中国、印度和巴西驻尼使节，尼当地社会团体代表及青年学生等约500人参加了纪念活动。

尼新闻文化部常秘安颜乌塔库表示，我们在这里缅怀1791年在圣多明各岛（现海地和多米尼加共和国）爆发的奴隶起义，追忆为结束跨大西洋奴隶贸易及相关非人道主义而抗争的先辈。这个特殊日子彰显了人的尊严以及人与人之间自由和平等原则。但是时至今日，儿童和青少年仍然面临着现代奴役现实，包括拐卖、奴役、逼婚、强迫劳动、被迫迁徙等现象。因此，反对现代奴役的运动永远不能结束，媒体要加大宣传力度，确保积极信息传播到尼日利亚各个角落，在全国范围内形成对这一社会问题的广泛重视。

中国驻尼日利亚使馆文化参赞李旭大表示，生活在当今时代的每个人都应该永远铭记和缅怀那些在残酷奴隶制及其废除过程中遭受苦难、进行抗争甚至献出生命的勇士，永远铭记设立“废奴国际日”的重要意义。尽管奴隶制早就被废除了，但在当代，新的奴役形式已经出现，以非常微妙和隐蔽的方式存在着。中国愿与尼日利亚共同努力，反对形形色色的现代奴役，为下一代创造更加美好的未来。

纪念仪式上，中国驻尼使馆还举办了“一带一路”中尼合作成果展，向嘉宾展示了近年特别是新冠肺炎暴发以来，中尼两国在多领域携手合作、守望相助，继续扩大经贸往来和人文交流。

自1998年以来，联合国教科文组织把每年8月23日定为“废除奴隶贸易国际纪念日”，倡导成员国每年在这个日子，积极开展形式多样宣传纪念活动。本次的活动主题为“当代奴隶制，一个全国性问题：保护下一代”。

【1】【2】【3】【4】
(责编：高歌、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部