人民网阿布贾8月24日电 （记者姜宣）当地时间23日，由尼日利亚新闻文化部主办，联合国教科文组织驻尼机构、中国驻尼日利亚使馆等协办的纪念“废除奴隶贸易国际纪念日”（简称“废奴国际日”）活动，在阿布贾国家媒体中心举行。尼新闻文化部等部委代表，中国、印度和巴西驻尼使节，尼当地社会团体代表及青年学生等约500人参加了纪念活动。

尼新闻文化部常秘安颜乌塔库表示，我们在这里缅怀1791年在圣多明各岛（现海地和多米尼加共和国）爆发的奴隶起义，追忆为结束跨大西洋奴隶贸易及相关非人道主义而抗争的先辈。这个特殊日子彰显了人的尊严以及人与人之间自由和平等原则。但是时至今日，儿童和青少年仍然面临着现代奴役现实，包括拐卖、奴役、逼婚、强迫劳动、被迫迁徙等现象。因此，反对现代奴役的运动永远不能结束，媒体要加大宣传力度，确保积极信息传播到尼日利亚各个角落，在全国范围内形成对这一社会问题的广泛重视。

中国驻尼日利亚使馆文化参赞李旭大表示，生活在当今时代的每个人都应该永远铭记和缅怀那些在残酷奴隶制及其废除过程中遭受苦难、进行抗争甚至献出生命的勇士，永远铭记设立“废奴国际日”的重要意义。尽管奴隶制早就被废除了，但在当代，新的奴役形式已经出现，以非常微妙和隐蔽的方式存在着。中国愿与尼日利亚共同努力，反对形形色色的现代奴役，为下一代创造更加美好的未来。

纪念仪式上，中国驻尼使馆还举办了“一带一路”中尼合作成果展，向嘉宾展示了近年特别是新冠肺炎暴发以来，中尼两国在多领域携手合作、守望相助，继续扩大经贸往来和人文交流。

自1998年以来，联合国教科文组织把每年8月23日定为“废除奴隶贸易国际纪念日”，倡导成员国每年在这个日子，积极开展形式多样宣传纪念活动。本次的活动主题为“当代奴隶制，一个全国性问题：保护下一代”。

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