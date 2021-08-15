人民网东京8月15日电 （孙璐、叶习民、吴颖）8月15日是日本战败纪念日，日本首相菅义伟向靖国神社供奉了香火钱，部分内阁成员和国会议员近日前往参拜。就日方涉靖国神社消极动向，中国驻日本大使馆发言人15日表明严正立场。

中国驻日本大使馆发言人指出，靖国神社是日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具和重要象征，至今仍供奉有14个对那场侵略战争负有严重罪责的甲级战犯。中方对日方在靖国神社问题上的消极动向表示强烈不满和坚决反对，已向日方提出严正交涉。

发言人强调，靖国神社问题的实质是日本政府能否正确认识和对待过去那段侵略历史，能否尊重亚洲受害国人民的感情，能否恪守在历史问题上作出的表态和承诺。日方有关消极动向再次反映出日方对待侵略历史的错误态度，也再次证明日本国内始终存在试图掩盖和否认侵略罪行的逆流。历史不容忘记，侵略罪行不容掩盖。中方严肃敦促日方深刻汲取历史教训，切实正视和反省侵略历史，认真倾听国际社会的正义之声，同军国主义彻底划清界限，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

据日本媒体报道，菅义伟15日委托秘书以“自民党总裁”的名义向供奉有二战甲级战犯的靖国神社供奉了“玉串料”（祭祀费）。

15日上午，日本环境大臣小泉进次郎、文部科学大臣萩生田光一和国际博览会担当大臣井上信治前往靖国神社参拜。日本防卫大臣岸信夫和经济再生担当大臣西村康稔提前于13日进行参拜。截至记者发稿时，本届日本内阁已有5名现任阁僚参拜了靖国神社，超过去年安倍内阁时的4名。

靖国神社位于东京千代田区，神社内供奉有包括东条英机在内的14名二战甲级战犯。长期以来，日本部分政客、国会议员坚持参拜靖国神社，遭到日本国内众多爱好和平人士和国际社会的强烈反对，也导致日本与中韩等亚洲国家关系紧张。

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