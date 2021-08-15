美国作为世界头号强国，它的医疗科技水平像它的经济实力、军事力量一样，高居世界第一。然而新冠肺炎疫情暴发以来，美国抗击疫情的表现怎么样呢？全球参与投票的81.7%的网民回答：美国政府抗疫不力。

CGTN智库北京时间8月10日18点开始，用英、西、法、阿、俄5种语言在优兔、推特、脸书、接触网等平台上，就席卷全球的新冠肺炎疫情进行了第三轮网络民意调查，网络投票持续了48小时。

针对民调的第一个问题“您认为美国政府是否抗疫不力？”，81.7%的网民认为美国政府抗疫不力，许多网民还留下尖锐的评论，直斥美国政府抗疫失败。

网民们指出，在疫情面前，美国政府忙着选举，党派之间互相扯皮，迟迟没有采取有力措施防控疫情。美国政客本末倒置，让财富成为决定生存的重要标准。有英语网民留言，“我是美国人，从2019年底至2020年初一直在关注事态发展。当时政府告诉我们新冠肺炎疫情不足为奇，无须担心，人们也并没有把疫情当回事”。有西语网民指出，“我认为美国太担心失去世界的领导地位以至于看不到对国家真正重要的东西——它的人民，它的人民正在被一点点遗忘。”阿语网民评论道，“一个由少数精英控制的资本主义国家，比起关心公民健康来说，他们更关心金钱。”法语网民表示，“美国非常富有，但在对穷人公共卫生投资方面做得不够，太丢人了......”

对于CGTN智库第二个提问，在抗击疫情中，“您是否认为美国少数族裔没有得到公平的待遇？”全球网民投出了72.3%的赞成票。其中阿拉伯语网民的反响最为强烈，在推特平台上认为不公平的阿语网民高达81%，优兔平台上更高达84%。

西班牙语和法语网民在优兔平台上也都有82%认为不公平。

有阿语网民指出，“因为美国的政治、经济和军事体系代表了一个破坏国家和杀害人民的丑陋怪物，为了实现美国的利益什么都可以做，是实实在在的人民公敌。”阿语网民与俄语网民不约而同提到，美国曾有大规模屠杀印第安人的历史，这本身就是少数族裔受到不公正待遇最严重的体现。

有西语网民评论直指美国社会不平等，“即便是那些自诩美国是一个富足繁荣社会的人也要明白，这是建立在深深的阶级差异上的。有些人要什么有什么，但有些人连最基本的生活物资都不能得到保障”。西语网民和英语网民都指出，美国的种族主义是结构性问题，根深蒂固，“种族主义问题在美国比其他任何地方都严重得多”。

关于民调的第三个问题，疫情暴发后，美国将成千上万感染新冠病毒的非法移民遣返回国，直接造成拉美许多国家疫情加剧，“《纽约时报》评论称美国这一行为无异于输出病毒，您是否赞成？”全球英、西、法、阿、俄5种语言的网民给出了77.7%的赞成率，西语网民在优兔上对此问题的赞成率高达85%。

一位英语网民评论道，“美国过于关注政治，而忽视了人权，这不仅影响到美国本土公民，也影响了全北美和拉美国家。”有法语网民直接说，“他们输出了病毒。”另一位英语网民评论说，“美国对重振经济的重视程度高于保护人民，且囤积疫苗，导致世界其他国家人民一同遭受疫情之苦。”

回答这个提问的西语网民提出了更深一层的问题，除了“输出病毒”之外，美国政府还借新冠疫情输出“颜色革命”。一位西语网民分析，“（2019年底）当玻利维亚发生政变时，突然涌入一股不寻常的美国人潮。很快，从发动政变的地区开始，例如圣克鲁斯，整个国家都受到了新冠肺炎的影响。是巧合吗？我不这么认为”。

CGTN智库在分析数据时发现，这次网络民调收到的网民评论远多于前两次民调。全球各地网民的互动讨论激起了许多人的回忆和思考，话题也发散到更广泛的领域。有网民控诉，美国四处挑起战争，这一做法已严重危害到他国人民的生命安全。一位西语网友写道，“今天我和我的父母谈论越南战争和朝鲜战争。我们得出的结论是，我们讨厌美国。我相信地球上有千百万居民憎恨美国，因为它给世界上许多角落带来痛苦和死亡。”

另一位英语网民留言，“当今世界是不公平的。没有人关心阿富汗发生了什么。我们处于非常困难的境遇之中，但是却没有人施以援手。在经历了多年的冲突与苦难之后，我们比世界上的任何人都需要和平。我们只想要和平”。

(责编：牛镛、袁勃)