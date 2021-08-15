【鸣镝】

作者：关照宇（北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、北京外国语大学东西方关系中心研究员）

1948年4月7日，世界卫生组织正式成立，旨在使全世界人民获得尽可能高水平的健康。70多年来，世卫组织在应对全球公共卫生危机方面发挥着不可替代的作用。自新冠肺炎疫情暴发以来，世卫组织在全球抗疫合作中扮演着至关重要协调者的角色，竭力维护着全球公共卫生安全。正如联合国秘书长古特雷斯所言：“世卫组织必须得到支持，这对全球战胜新冠肺炎疫情的努力绝对关键。”

然而，美国作为全球疫情风暴的中心，不仅拖了全球抗疫的后腿，而且更是世卫组织发挥积极作用的绊脚石。疫情暴发初期，美国为了逃避疫情责任，转移国内压力，多次将矛头对准世卫组织。过去半年，美国威胁世卫组织的闹剧更是变本加厉，特别是在病毒溯源问题上试图“挟天子以令诸侯”。面对美国咄咄逼人的“霸道外交”，世卫组织出现了“动摇”的迹象，这让世卫组织的权威性遭到质疑。概而言之，美国对世卫组织有“三重霸凌”，国际社会必须对此有清醒认识，起而阻止美国肆意践踏国际卫生健康领域的公平与正义的行为。

一是挥舞金元大棒，威胁“断粮”。2020年4月，特朗普总统在白宫举行的新闻发布会上批评世卫组织偏袒中国，指责世卫组织判断失误，传递错误信息，导致疫情蔓延全球。随后特朗普政府更是直接宣布暂停向世卫组织缴纳会费，并要求对世卫组织在疫情中的行为问责。荒诞不得人心。此话一出，立即遭到了众多国家的反对，它们要求美国停止不理智行为。然而特朗普总统并没有就此作罢，5月在白宫记者会上直接宣布终止美国与世卫组织的关系，并将本该向该组织缴纳的会费调配至别处。据世卫组织统计，美国2019年度会费尚未缴清，更何谈兑现2020年的空头支票？彼时，美国累计拖欠世卫组织会费共计2亿多美元。

一面欠费，一面却威胁不交钱，这是美国的一贯伎俩。据联合国网站公布的数据，美国作为联合国经常预算和维和预算的第一大摊款国，已持续多年欠费不缴。截至2020年9月30日，美国欠缴联合国经常预算摊款高达10.9亿美元，占未缴会费总额的73%；此外，美国还欠缴13.88亿美元维和摊款，使得美国对联合国欠费总额达到近25亿美元。

二是纠集盟友大搞舆论战，阻挠科学病毒溯源。今年3月30日，中国-世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究报告正式发布。报告认为，新冠病毒“极不可能”通过实验室传人，“比较可能至非常可能”经由中间宿主引入人类。可以说，这个报告集纳了全球顶级流行病学专家的心血和智慧，是权威的、科学的、可信的。然而，这一结果触怒了那些希望在病毒溯源问题上大做文章的美国政客。报告发布当天，美国纠集13个盟友对报告提出了公开的质疑和反对。面对世卫组织的权威结论，以美国为首的西方国家，仍然大肆渲染所谓的“武汉实验室泄漏论”“中国赔偿论”等，不断借题发挥，对中国发起一轮又一轮的舆论攻势。这背后最核心的关切早已不是疫情本身，反智更是替代了科学。这样做对世卫组织的正常运作和全球疫情应对产生了非常不利的影响，使得世卫组织在全球卫生治理的中心地位受到挑战。公道自在人心，日前近70个国家纷纷通过致函世卫组织总干事、发表声明、照会等方式，反对溯源问题政治化，支持中国-世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究报告。

三是向世卫组织人员施压，妄图建立病毒溯源的“美式规则”。近日，世卫组织秘书处“突然改口”，提出针对中国的所谓第二阶段溯源计划，这与美国的背后施压有着直接关系。拜登政府上台以后，迅速否定了特朗普退出世卫组织的决定，重新回归，目的是重建美国在世卫组织的影响力，并试图主导关键议题，把美国规则变成国际规则，把美国标准变成世卫标准。在今年5月的世卫大会上，美国代表以所谓的“科学与透明”为理由，向世卫组织施压，并且将目标直接对准中国，要求对中国进行病毒溯源二次调查。美国还将补交对世卫组织的欠费作为迫使其对中国进行二次调查的“改口费”。

与此同时，拜登政府还另起炉灶，下令情报机构调查“新冠病毒起源之谜”，试图倒逼世卫组织为美式溯源背书。7月28日，美国国务卿布林肯会见世卫组织总干事谭德塞，专门讨论病毒溯源问题。

在如此政治施压之下，世卫组织的科学家也未能幸免。根据世卫组织专家利沃夫透露，包括他自己在内的许多世卫组织专家都面临来自美国的压力，“这些美国人不想让病毒学家说出关于疫情的实情”。现在的“美式逻辑”就是，世卫组织的调查结果如果不符合美国的标准，那就是不可信的；世卫组织专家如果不替美国说话，那就是不尊重“科学”。这样的胁迫正成为美国与世卫组织打交道的常态。

过去一年多来，世卫组织作为中枢系统，为全球抗击疫情发挥了重要作用，理应得到全世界的共同维护与支持。病毒正在不断变异，疫情一波未平一波又起。可以想象，若是世卫组织继续被美国肆意胁迫与操纵，不仅将给全球多边合作带来严峻挑战，也会延缓全球抗疫进程。面对这种霸凌行为，国际社会应该携手维护世卫组织的权威，共同维护全球公共卫生治理机制的健康发展。

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