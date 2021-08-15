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美机构：今年7月为全球有记录以来最热月

2021年08月15日14:41 | 来源：新华网
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新华社华盛顿8月14日电 美国国家海洋和大气管理局日前发布的数据显示，2021年7月全球平均气温破纪录，成为自1880年有气象记录以来的最热7月。

该机构数据显示，与20世纪的7月平均温度15.8摄氏度相比，2021年7月全球陆地和海洋表面温度高出0.93摄氏度，超过2016年7月创下的纪录。今年7月，北半球地表温度也是有记录以来的最高温度，超过了2012年的纪录。今年7月也是亚洲有记录以来最热的7月，打破了2010年创下的纪录。

美国国家海洋和大气管理局局长里克·斯彭拉德在声明中说，7月通常是一年中全球最热的月份，今年7月是有记录以来最热的7月。这一新纪录进一步加剧了气候变化给全球带来的影响。

该机构预测，鉴于7月的相关数据，2021年很可能会跻身有记录以来全球最温暖的10年之列。

美国国家冰雪数据研究中心的分析显示，今年7月北极海冰覆盖面积是43年中7月记录中的第四小，仅超过2012年、2019年和2020年的海冰覆盖面积。

联合国政府间气候变化专门委员会9日发布报告说，未来几十年里全球所有地区都将面临气候变化加剧的考验，暖季将变得更长，冷季将更短，同时极端高温等极端天气将变得更加频繁，对农业和人体健康带来更大挑战。

(责编：艾雯、燕勐)

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