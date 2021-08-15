新华社耶路撒冷8月14日电（记者吕迎旭 尚昊）以色列外交部长拉皮德14日在一份声明中说，已下令该国驻波兰大使馆代办返回，以抗议波兰就财产索赔期限立法。

拉皮德在声明中说，波兰14日通过了一项“反犹和违反道德”的法律，“我已指示以色列驻华沙大使馆代办立刻返回以进行无限期磋商”。同时，即将赴任的以色列驻波兰大使也将暂时留在以色列。

声明还说，以色列外交部将建议目前正在波兰度假的波兰驻以色列大使“继续在他的国家度假”。拉皮德说以方正在与美国方面协调如何对波兰这项立法加以回应。

以色列总理贝内特14日在一份声明中说，波兰的这项立法是一个“可耻的决定”和“对大屠杀记忆的可耻蔑视”，以色列不能对此无动于衷。

波兰总统杜达14日批准了一项法律，规定对财产没收后进行追讨和索赔的期限为30年。

二战时期，纳粹德国在波兰占领区内对犹太人进行大屠杀，大约300万波兰犹太人被杀。以色列认为该法律将阻止大屠杀中被剥夺财产的犹太人后代进行追讨和索赔。

杜达在一份声明中表示，签署该法律旨在消除部分财产所有权的法律不确定性和一些欺诈行为。杜达说，强烈反对任何人暗示该法律专门针对大屠杀中幸存下来的犹太人。

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