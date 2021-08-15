新华社北京8月15日电 《参考消息》8月15日刊登俄罗斯《消息报》网站文章《无人机升空——俄罗斯将开始大规模培训无人机部队指挥官》。摘要如下：

国防部将开始培训无人机部队的指挥官。作为试点，未来无人机部队指挥官的第一期课程将于今年在梁赞高等空降兵指挥学院展开。值得注意的是，此前俄罗斯并没有这样的军事专业。

通过培训的军官将负责各兵种的无人机连和排的作战指挥。他们不仅要学会借助无人机进行侦察，还要学会打击地面目标并将有关数据传输给炮兵和航空兵。学员将学习五年，毕业后将获得军官肩章。

消息人士表示，如果在梁赞学院的试点成功，国防部将考虑在其他高等军事院校展开这种培训。

目前，针对无人机部队指挥人员的培训是在位于沃罗涅日的茹科夫斯基和加加林空军学院组织的。此外，两年前，在梁赞学院展开了“无人机操作”军事专业的中等职业教育培训。然而，现有专业不足以完全满足军队对无人机指挥人员需求。现如今，陆海空三军的所有师和旅都在建立无人机部队。在可预见的未来，空天军可能要组建重型侦察和打击无人机中队。

“今天，无人机不只是空天军使用，几乎所有兵种都在用，因此对高素质指挥人员的需求非常大。无人机对侦察、掩护行军部队和保护重点设施来说不可或缺。”俄罗斯普列汉诺夫经济大学副教授亚历山大·佩连季耶夫说。

近年来，俄军配备的无人机数量大增。2012年全军只有3支无人机部队，约有100架无人机。到去年，无人机部队达到几十支，无人机数量超过2000架。

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