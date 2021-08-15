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海地西部地震遇难人数升至304人

2021年08月15日12:29 | 来源：新华网
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新华社墨西哥城8月14日电（记者王钟毅）太子港消息：据当地媒体援引海地民防部门的消息，海地西部地区14日早晨发生7.2级地震，截至当晚已造成至少304人遇难、1800人受伤。

8月14日，人们聚集在海地莱凯一幢在地震中受损的建筑前。新华社/美联

海地民防部门当天下午在社交媒体上说，大部分遇难者位于受灾最严重的西南部地区。救援仍在进行，当地医院正持续收治伤者。

海地总理亨利在社交媒体上表示，他已抵达灾区指挥救援。亨利还宣布，海地开始实施为期一个月的国家紧急状态。

8月14日，在海地莱凯，一名女子因地震中亲人遇难而痛哭。新华社/美联

地震发生后，墨西哥、古巴、多米尼加等拉美多国发表声明对海地表示慰问。古巴政府表示，古巴东部和中部也有震感，但尚无人员伤亡和财产损失的报告。古巴外交部长罗德里格斯在社交媒体推特上说，古巴卫生专业人员第一时间为海地人民提供了医疗援助。

8月14日，在海地莱凯，一名男子在被地震毁坏的家中搜寻物品。新华社/美联

据美国地质调查局地震信息网消息，海地西部尼普斯省当地时间14日7时29分（北京时间14日20时29分）发生7.2级地震，震中距海地首都太子港约150公里，震源深度约10公里。随后，又发生多次余震。

海地位于加勒比海北部的伊斯帕尼奥拉岛，人口超过1000万。2010年1月12日，海地发生7.3级地震，超过30万人遇难。（参与记者：林朝晖）

(责编：艾雯、燕勐)

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