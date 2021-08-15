新华社哈尔滨8月15日电（记者邹大鹏、王建）15日，侵华日军第七三一部队罪证陈列馆公布了侵华日军第七三一部队（简称731部队）第二任部队长北野政次接受美国德特里克堡基地调查官问讯后，向美军提供的17页笔供。这份笔供系首次公布，北野政次从731部队的5个方面进行了系统的供述，并承认研究使用细菌武器，进行了人体实验。

据侵华日军第七三一部队罪证陈列馆馆长金成民介绍，1945年８月日本投降后，北野政次在上海被俘，关押在战俘营。在盟军总司令部情报部门的协调下，1946年１月9日，北野政次被引渡回日本。回到日本后，北野政次接受了德特里克堡基地派出调查日本细菌战人员的问讯，之后向美军提交了一份731部队细菌战及人体实验的笔供。

“美国之所以要引渡北野政次，是因为他们认为这样一个高层，掌握着731部队的核心机密，决不能流落到别的地方。”金成民说，目的是为了独家攫取731部队细菌战、人体实验等方面的数据资料。

北野政次向美军提供的笔供原始档案在美国国家档案馆，他从731部队的创始人石井四郎、任务、编制、研究成果、细菌武器5个方面进行了系统的供述。北野政次供述“石井中将对关东军勤务令未要求的内容也做了研究。组织其中部分人员秘密进行了细菌武器的研究。最初是从传染病预防角度进行的研究，后来开始进行了违背国际人道主义等的细菌武器研究，成为一支秘密部队”。

“北野政次在供述中，一开始把731部队的罪行说成是石井四郎个人的行为，而不是日本的国家行为，极力逃脱、掩盖自己的责任，后来随着问讯的明朗，发现德特里克堡基地的调查官不是为了惩罚自己，而是为了获取细菌战等数据资料，才开始交代的比较多。”金成民说，目前发现的在日本战时医学医药杂志当中发表的论文，北野政次达到59篇，至少2篇用活人做实验，有的医学论文中使用“猴”等词语隐瞒人体实验。

专家表示，这份笔供不仅揭示侵华日军发动细菌战的反人类罪行，还充分体现美国为获取731部队细菌战等数据资料的双重标准。

1942年8月３日至1945年３月１日，北野政次任731部队第二任部队长，这正是731部队开展细菌战研究设备最先进、实施人体实验规模最庞大的时期。北野政次不仅主导731部队实施了人体实验，还完成了大规模细菌战研发工作，加速了细菌武器的大批量生产。（记者何山参与）

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