新华社华盛顿8月14日电（记者刘品然）美国总统拜登14日在一份声明中说，他已批准部署约5000名美军至阿富汗，以确保美国和盟国人员以及此前协助美军的阿富汗人员安全撤离。

他说，美方已告知阿富汗塔利班，其任何将美方人员和任务置于危险的行动都将遭致“迅速而有力的军事回应”。

拜登还重申了从阿富汗脱身的决心。他说，如果阿政府军无法守住自己的国家，美军继续留在阿富汗也没有意义。他不会让美军无尽地置于他国内部冲突之中，也不会把这场战争传递给下一位美国总统。

一位不具名的美国国防部官员14日告诉媒体，拜登当天上午已批准将美军第82空降师下辖旅级战斗队的一个营约1000人部署到阿富汗，该旅级战斗队的另外两个营将部署到科威特作后备。

该官员说，拜登当天批准部署到阿富汗的5000名美军，除上述一个营外，还包括目前仍留守在喀布尔机场和美国驻阿富汗使馆的约1000名美军、即将部署到喀布尔机场的3个步兵营约3000人。

另据美国国务院14日发布的声明，国务卿布林肯当天与阿富汗总统加尼通话讨论了为降低阿境内暴力展开外交和政治努力的紧迫性，他重申了美国对与阿富汗构建牢固外交和安全关系的承诺。

五角大楼13日表示，塔利班正在设法孤立喀布尔，美方对阿安全局势“深感担忧”。随着阿富汗安全局势持续恶化，美国国会一些共和党议员最近频频批评拜登政府从阿富汗撤军的政策。

拜登今年4月宣布，驻阿富汗美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班与阿政府军之间的战斗日趋激烈，当地安全形势持续恶化。按照塔利班方面的说法，他们已攻占全国34个省会城市中的19个。

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