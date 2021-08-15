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一架消防飞机在土耳其坠毁8人遇难

2021年08月15日06:16 | 来源：新华网
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　　新华社安卡拉8月14日电（记者郑思远　施洋）据土耳其媒体14日报道，一架消防飞机当天在土耳其南部参与森林灭火后坠毁，机上8人全部遇难，其中包括5名俄罗斯人和3名土耳其人。

　　据土耳其阿纳多卢通讯社报道，坠机事故发生在该国南部卡赫拉曼马拉什省。该省省长厄梅尔·法鲁克·焦什昆说，这架飞机是从俄罗斯租用的，用来帮助控制森林火灾，机上8人全部遇难。坠机原因尚不清楚，搜救人员已前往事发地点实施救援。

　　俄罗斯国防部在一份声明中证实，俄罗斯一架Be-200水陆两用飞机当天在土耳其执行灭火任务后坠毁，机上5名俄罗斯军人和3名土耳其军人全部遇难。

　　土耳其外交部长恰武什奥卢在社交媒体上发文，对遇难者表示哀悼。另据克里姆林宫网站14日发表的声明，俄罗斯总统普京当天向土耳其总统埃尔多安致慰问电，并向遇难者亲属表示慰问。

　　近来，土耳其发生多起林火，已造成8人死亡，数千人被疏散。Be-200是俄罗斯研制的水陆两用飞机，具有多种用途，可用于森林灭火和运输等。（参与记者：李奥）

(责编：岳弘彬、郝江震)

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