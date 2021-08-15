吴 杰

一高一低两只船帆迎风而立，6名船员掌舵控帆各司其职，20余米长的单体小船快速前进……观看美洲杯帆船决赛，我对凭帆借风力、靠人增动力的航行画面印象深刻。由此联想到，我们常提及的中国文艺出海，恰如小帆船在大海上奋勇前行，既需借助外力，也要激发内力，内外形成合力，更有益于将文艺航船驶向海外。

近年来，中国文艺逐渐走向海外，以丰富多彩的形式向世界展现中国形象，中华文明与全球多种文明交流互鉴，形成多方共赢的局面。在这一过程中，有艺术家提醒：文艺走出去是第一步，还要争取“走进去”，尽量接触当地主流受众，争取融入更多人群。

然而，面向主流受众是文艺出海的痛点和难点。常言道，当家才知油米贵，出门方晓路难行。走出去的文艺，虽然多是百里挑一的精华，但远赴异国他乡，面临语言文化、历史传统、受众心理、欣赏习惯等诸多不同，其接受难度远超想象。

这时，也许正如帆船御风前行，需要外力与内力叠加的合力助推。中国文艺今年在哥伦比亚多个主流平台的陆续登场、精彩呈现，是很好的探索，给我留下难忘印象。例如哥伦比亚国家电视台首次播出中国春晚西班牙语精华版；首都波哥大电视台在十天内连续播出《红梅花开》等三场新春音乐会及众多有关中国节日习俗、美食、传统文化的系列节目；享誉美洲的胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院空中剧场连续播出中西合璧的舞乐《中国故事·十二生肖》和京剧经典《白蛇传》。由于选择在主流平台播出，节目传播甚广，仅胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院空中剧场的统计数字显示，两个节目的观众就分别超过200万人次。

精诚所至，金石为开。中国文艺之花在美洲国家的主流传播平台绽放，密码就是搭船出海和深耕细作，是借助外力与激发内力的紧密结合。

借外力激内力，需要主动作为。为了真实立体全面地展现中国节目的精彩，中国驻哥使馆等中方机构在官网、官微等平台播放，并与哥方众多主流传播平台联系，介绍中国知名院团展演的文艺精品。

借外力激内力，需要厚积薄发。在演艺活动播出前，中方邀请哥方政要和社会名流观赏节目。时任哥文化部部长布伊特拉格发布祝贺视频讲话，诚邀哥伦比亚民众线上欣赏《白蛇传》；哥文化部前部长、大剧院院长拉米雷斯对中国经典节目作出热情洋溢的点评，并且推介给大剧院的粉丝群体；波哥大市长洛佩斯利用社交媒体向市民推介中国系列节目，波哥大文化局也在网络平台上介绍多项中国文艺活动。

借外力激内力，需要深耕细作。中国艺术可以联接中外、沟通世界，但也要克服语言等交流障碍。为此，中方强化服务意识，多次与胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院及中国京剧院商讨视频制作方案，将原本4个半小时的剧目精简为1个半小时的精华版，以适应当地观众偏爱欢快节奏的欣赏口味。中方还组织翻译了整部《白蛇传》8个章节的文学原著，设计了长达39页、图文并茂的中西双语节目单及海报，方便美洲观众深入理解剧情和精神内涵。胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院全文刊发剧目介绍，并在社交媒体上发布整部文学原著译文，方便当地民众观看并下载各章节介绍。当地主流报纸《共和国报》《观察家报》也图文并茂地介绍中国京剧院及《白蛇传》的精彩剧情。

一分耕耘，一分收获。这样的跨文化传播，更好地促进了不同文化间的相互理解和文明互鉴，更受欢迎，也更具生命力。

《 人民日报 》（ 2021年08月15日 07 版）

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