本报驻比利时记者 任 彦

荷兰海牙中国文化中心举办的“高罗佩与中国文化——燕闲清赏”主题展览日前落下帷幕。在长达7个多月的展期内，观众通过线上和线下观展，领略了荷兰著名汉学家、艺术家和外交官高罗佩笔下的中国文化之雅，对中国和中国文化产生了浓厚兴趣。

高罗佩本名罗伯特·范·古利克，高罗佩是他到中国后起的名字。他一生钟爱中国文化，在汉学研究领域造诣深厚，著述颇丰，被誉为20世纪全球最伟大的汉学家之一。高罗佩以狄仁杰的精彩判案故事为原型创作的英文推理侦探小说《狄公案》，迄今已被译成20余种文字，“狄公”由此成为西方人眼中“中国的福尔摩斯”。

本次展览由高罗佩的外孙女高若兰担任策展人。展览分为三大板块，分别是“艺术家”“收藏家”“汉学家和外交官”，呈现了高罗佩在不同领域的追求和成就。

据海牙中国文化中心主任黄宏昌介绍，此次展览内容丰富，不仅包括高罗佩家族提供的中国文物、文化艺术藏品、高罗佩汉学专著，还包括从荷兰社会各界征集到的高罗佩曾收藏的中国书画作品和《高罗佩》纪录片、人物摄影图片等，其中不少珍品是首次与公众见面。

“我希望通过展出这些珍藏多年的、与父亲相关的小物件，同大家分享父亲与中国文化的深厚渊源和有趣故事。”高罗佩的女儿宝琳对本报记者表示，“在我幼年随父亲驻外游历的记忆中，父亲每到一个新的国家，总是迫不及待地从手提箱中拿出随身携带的文房四宝，并迅速布置出一个中式书桌。印象中，父亲不管多么忙碌，都会抽出时间练习中国书法、绘画和弹奏古琴，像中国古代文人雅士那样修身养性。”20世纪五六十年代，高罗佩的《中国书画鉴赏汇编》《狄公案》《中国琴道》等专著先后出版，其对中国文化在荷兰乃至欧洲的传播作出了卓越贡献。

受新冠肺炎疫情影响，荷兰博物馆及文化艺术机构关闭了很长时间。在此期间，海牙中国文化中心围绕“高罗佩与中国文化”的主题举办了4场线上研讨会及直播观展活动，并在疫情缓解后组织了多场线下观展活动。荷兰著名视觉艺术家鲍勃·博尼斯在现场观展后说：“这是一次中国文化和艺术的深度体验之旅。我们这代荷兰人对于高罗佩并不陌生，在他的《狄公案》之前，我们几乎没有任何了解中国文化的渠道。他在传播中国文化方面作出了无可比拟的贡献。”

“海牙中国文化中心此次举办的高罗佩主题展览和线上配套系列活动，不仅是为了纪念高罗佩诞辰，更希望以此激发大家对中国文化的热情和想象力，进一步促进中荷两国在文化艺术领域的交流与合作。”黄宏昌表示。

（本报布鲁塞尔8月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月15日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)