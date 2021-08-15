本报驻巴西记者 朱东君

在位于多米尼克首都罗索的中多友谊医院里，心内科医生吴德熙正在耐心地询问患者病情。自今年5月多米尼克首个心血管内科在这里正式挂牌成立以来，不少当地民众慕名而来，预约就诊心内科疾病的患者人数明显增多。

“在多米尼克，心血管疾病多发，过去一直没有本地的心血管医生，心血管病患者主要由内科医生诊治，不仅存在误诊和漏诊现象，治疗效果也不理想。现在多米尼克的医院有了心内科，患者治疗得到了更好保障。”吴德熙说。作为中国援多米尼克医疗队的一员，吴德熙于2019年赴多米尼克工作，如今他和搭档蕾切尔·安德鲁已成了当地的名人。

在吴德熙的指导和推荐下，安德鲁拥有了专科医生资质。今年5月，两人合作完成了多米尼克首例心脏临时起搏器植入手术，成功抢救了一名严重心动过缓的患者。安德鲁说：“手术成功后，公众的热烈反响让我意识到自己参与了一件意义重大的事。我们不仅挽救了一名患者的生命，还让多米尼克的心血管疾病治疗实现了一次飞跃。”

对此，多米尼克总理罗斯福·斯凯里特在社交媒体上表示：“我们向着建立装备齐全的心内科迈出重要一步。”多米尼克卫生部长欧文·麦金泰尔强调，这是多米尼克医疗领域的一个里程碑，并特地感谢两国心内科专家，“他们积极主动、精心敬业的精神将永远被铭记”。

目前，中多友谊医院有两间独立的心内科诊室，科室所用的医疗设备全部由中方捐赠，包括动态心电监测仪、动态血压监测仪、触摸屏心电图机、临时起搏器和脉搏血氧仪等。科室外的墙上还设有特别制作的健康教育专栏，以帮助当地人了解心血管疾病预防知识。

当地患者加斯·托马斯患有高血压，长期服用降压药物，但仍控制不住血压，经常头痛，不敢运动。他在中多友谊医院心内科就诊后，接受了便携式24小时动态血压监测。监测发现，托马斯上午血压明显偏高，且以舒张压升高为主。医生据此为其调整用药时间和种类后，托马斯的症状明显减轻，血压控制良好。这项以前需要出国才能完成的监测，如今在多米尼克就能完成。托马斯说：“这项检查结果详细，能够发现我的病因。非常感谢中国医生的专业诊疗！”

现在同样在多米尼克国内就能完成的还有动态心电图监测。“对那些每6个月就需要做一次检查的患者来说，在新冠肺炎疫情防控期间很难出国检查，如今他们很高兴在国内就可以完成检查。”安德鲁说。

（本报里约热内卢8月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月15日 03 版）

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