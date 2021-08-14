◎科技日报记者 李宏策

如何看待新冠病毒的来源？随着新冠病毒变异株的蔓延，未来应如何应对一波又一波的疫情？科技日报记者就此采访法国国家公共卫生委员会主席、法国国家医学科学院院士多米尼克·伯特兰和法国国家公共卫生委员会公共卫生主管陈新。

短期内不应对世卫第一阶段溯源结论重复调查

随着多国科学家对新冠病毒溯源的持续研究，已经有多项的研究结果表明，新冠病毒在2019年下半年已经在全球多地出现。特别是近日，在美国白尾鹿2019年的样本中检测到新冠病毒抗体，这是首次在野生动物中发现新冠中和抗体，也是首次在野生动物中发现早于人类的新冠病毒感染。这一新发现明确指向了世卫组织第一阶段溯源调查结果：新冠病毒从自然宿主通过中间宿主再过渡到人是多个路径中可能性最高的。

图片来源：bioRxiv网站截图

对此，伯特兰表示，新冠病毒的起源目前仍是未知，病毒可能存在天然宿主。未来的溯源研究需重视世卫组织第一阶段的调查结果。由多国专家组成的团队和世卫组织的联合溯源调查将有利于抗击新冠疫情。另外，围绕溯源的努力需要所有国家的共同参与，需要各方及时分享信息。

伯特兰强调，现阶段，已有报道显示多国出现回溯性标本检测呈阳性的实例，世界各国及地区应从科学角度进行逻辑性可存样本的自查，厘清各国可存样本回溯病毒检测及序列，继而加以互通分享。对于下阶段的调查，应充分尊重世卫组织的第一份溯源报告结果，在第一份报告拥有充分客观事实前提下不应进行短时期内重复溯源。

另外，伯特兰认为，未来各国还需要对新冠病毒的可追溯性给予持续关注，包括各地区新冠感染者的流行演变，特别是对新冠病毒的变异加强检测，及时掌握变异病毒的传播程度和临床结果。

陈新表示，当前世界各国及地区新冠病毒变异株盛行，感染处于波峰阶段。各国应将主要注意力置于应对现阶段的疫情防控，合力避免再次发生全球医疗资源兑挤。各国科学应持续积极关注疫苗长期有效率及防护免疫屏障的测算。各国政府应该将注意力置于民众疫苗接种率，社会经济的节奏性复苏及各行业坦诚有效的国际交流合作。

应对新一轮疫情需借鉴中国经验

伯特兰表示，由于德尔塔变异株的流行，法国本土及海外省正遭受第四轮新冠疫情。法国海外省的疫情尤为严重，当地疫苗接种完成率不足18%。法国本土的疫苗接种完成率已经超过50%，一针接种率已接近70%，但仍无法阻止变异株的继续流行。

目前，针对重症患者的临床医疗已经取得重要进步，能够提供更好的护理，但这些还远远不够。至今仍然缺乏治疗新冠肺炎的特效治疗办法。

伯特兰称，德尔塔变异株具有更强的感染能力，只有采取预防策略才能够有效控制疫情。预防新冠疫情一方面要通过各类限制措施以保持社交距离，包括对感染者和密切接触者的科学有效隔离，加强个人防护，限制人数，以及法国刚刚通过法律并开始施行的“健康通行证”等；另一面则需要扩大疫苗接种，因为疫苗不仅可以对个人提供保护，还可以在达到一定接种率后形成“群体保护”。

央视新闻视频截图

伯特兰认为，中国在防疫方面的表现最为突出，法国非常重视中国的经验。但遗憾的是，作为疫苗之父巴斯德的诞生地，法国目前出现一部分民众以个人自由为由反对疫苗接种和“健康通行证”措施。

对此，伯特兰强调，民众必须认识到抗击疫情需要所有人的共同努力，每个人都应该将社会抗疫的总体目标视为个人目标，因为本质上人具有社会性，履行抗疫措施是一种义务。