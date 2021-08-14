古巴的生物医药水平在国际上享有盛誉。古巴生物医药集团是古巴主要的生产、销售高技术含量药品与服务的机构。该机构主席团顾问、古巴医学专家路易斯·赫雷拉·马丁内斯博士日前在接受总台记者采访时指出，美国污蔑中国实验室泄漏新冠病毒的论调显然是“胡言乱语”，再度体现美国霸权主义的本质。

古巴生物医药集团主席团顾问 路易斯·赫雷拉·马丁内斯：我认为用“胡言乱语”这个词形容美国的主张都算好的了，因为他们比“胡言乱语”更糟糕。制造对中国的怀疑和猜忌是一种有预谋的企图，中国从逻辑上来讲，没有任何可能让一个位于城市当中的实验室自行研制一种后果和成分不可预测的病毒。这反而是美国做过的事情，是他们有能力做，并会考虑去做的事情，所以他们认为别人也会这样做、这样想。

马丁内斯指出，美国的相关举动是其霸权主义本质的又一次体现。

古巴生物医药集团主席团顾问 路易斯·赫雷拉·马丁内斯：这展现了美国有多么虚伪，他们在政治上扮演的角色就是随意指责任何他们想指责的国家，我认为这完全就是典型的傲慢态度，自认为凌驾于全世界之上。

(责编：胡永秋、杨光宇)