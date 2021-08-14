人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

古巴专家驳斥美将新冠病毒溯源政治化：美国相关论调是“胡言乱语”

2021年08月14日16:54 | 来源：央视新闻客户端
小字号

　　古巴的生物医药水平在国际上享有盛誉。古巴生物医药集团是古巴主要的生产、销售高技术含量药品与服务的机构。该机构主席团顾问、古巴医学专家路易斯·赫雷拉·马丁内斯博士日前在接受总台记者采访时指出，美国污蔑中国实验室泄漏新冠病毒的论调显然是“胡言乱语”，再度体现美国霸权主义的本质。

　　古巴生物医药集团主席团顾问 路易斯·赫雷拉·马丁内斯：我认为用“胡言乱语”这个词形容美国的主张都算好的了，因为他们比“胡言乱语”更糟糕。制造对中国的怀疑和猜忌是一种有预谋的企图，中国从逻辑上来讲，没有任何可能让一个位于城市当中的实验室自行研制一种后果和成分不可预测的病毒。这反而是美国做过的事情，是他们有能力做，并会考虑去做的事情，所以他们认为别人也会这样做、这样想。

　　马丁内斯指出，美国的相关举动是其霸权主义本质的又一次体现。

　　古巴生物医药集团主席团顾问 路易斯·赫雷拉·马丁内斯：这展现了美国有多么虚伪，他们在政治上扮演的角色就是随意指责任何他们想指责的国家，我认为这完全就是典型的傲慢态度，自认为凌驾于全世界之上。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部