新华社北京8月13日电 题：“救人”和“救市”哪个更重要？

新华社记者李蓉 韩冰

近日，美国某些媒体质疑中国抗疫政策，声称中国奉行的防疫政策将导致“中国长期与世隔绝”云云。然而，对中国防疫的无端质疑，并不能掩盖美国抗疫失败的严峻现实。

事实一再印证中国防疫策略的科学性、有效性。疫情防控的中国策为经济持续复苏提供了有力保障，中国不仅不会被孤立，未来还必将更紧密地与世界联系在一起。最新财报显示，多家跨国公司上半年在中国市场继续取得不俗业绩，对中国市场的信心和投资意愿持续增强。

只要实事求是、客观公正，不难看清“中国答卷”多么来之不易。事实是，中国政府科学统筹疫情防控和经济社会发展，率先复工复产，成为去年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。今年以来，中国经济增速在全球持续处于领先水平，截至7月，中国外贸进出口总值连续14个月保持同比正增长。

再看看美国，无可辩驳的事实表明，美国铁定是“全球第一抗疫失败国”。美国拥有世界一流的医疗资源，新冠确诊和死亡病例却双双排名世界第一。本国抗疫失败的事实就摆在那里，美国某些媒体却对中国防疫政策提出无端质疑，其傲慢和嫉妒交织的心态暴露无遗。

政治体制和价值观的内在缺陷，让美国注定逃脱不了抗疫失败的厄运。政客为营造有利于自己的选情，刻意淡化疫情风险，坐失防控疫情的黄金机遇期；党争造成的“否决政治”导致各级政府相互掣肘、层层推诿，防疫抗疫机制运转失灵；种族歧视、贫富分化等社会顽疾，造成疫苗分配不均、疫情防控漏洞百出；为推诿自身责任、转移民众怒火，一些政客不惜炮制谣言、妨害国际抗疫合作……

统筹疫情防控和经济社会发展取得的显著成效，彰显了中国共产党的非凡领导力和中国的制度优势。经历疫情的洗礼，中国人对自己的道路、理论、制度和文化更加自信。人们不会忘记，面对突如其来的严重疫情，中国始终把人民群众的生命安全和身体健康放在首位。无数人以生命赴使命、用挚爱护苍生，将涓滴之力汇聚成磅礴伟力，构筑起守护生命的铜墙铁壁。

中国抗疫始终践行“人民至上”“生命至上”理念，坚持生存权发展权是首要的基本人权。反观美国，某些政客把老弱病穷当成抗疫负担，把“救市”看得比“救人”重要，他们嘴上鼓吹“保护人权”，行动上做的却是“保护金权”。深挖美国抗疫失败根源，好好揭露本国抗疫的伪善“双标”，恐怕才是一些美国媒体该做的正事。

(责编：胡永秋、杨光宇)