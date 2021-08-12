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德尔塔肆虐 病例激增 美媒用地图展示美国疫情恶化速度之快

2021年08月12日21:30 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：德尔塔肆虐 病例激增 美媒用地图展示美国疫情恶化速度之快

　　近期，美国新冠肺炎疫情迅速恶化，日增确诊病例数大幅反弹。美国有线电视新闻网11日通过疫情地图，展示了美国一个月内疫情加快恶化的速度。

　　美国一个月内几乎全成红色高风险区

　　美国有线电视新闻网报道称，现在有超过98%的美国人所处地区，存在高水平或大量的社区传播风险。而一个月前这一数字还是19%。报道对比了7月5日到8月9日之间的疫情地图。地图分别用蓝色、黄色、橙色、红色来代表社区传播风险从低到高的水平。7月5日时，地图上代表社区传播高风险的红色部分还比较少，随后每周疫情地图显示，最近一个月红色部分占比越来越大。到8月9日，红色的高风险地区几乎占满美国全境。

　　地图数据来源于美国疾病控制和预防中心。美国疾控中心以一周内，每10万人中新冠肺炎确诊病例数以及新冠检测阳性率，来衡量一个地区的社区传播风险高低。每10万人中如果有100例或以上的确诊病例，检测阳性率达到10%或以上，就被定为高风险地区。8月9日的数据显示，美国有2361个县处于社区传播高风险地区，7月初还只有457个县处于社区传播高风险区。

　　专家：美国正为抗疫不力付出惨痛代价

　　分析指出，高传染性变异新冠病毒德尔塔毒株在美国加速传播。而政治分裂导致美国民众在戴口罩、打疫苗等问题上意见分化仍然严重。这也加剧了疫情恶化。美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯近日感叹，美国在政治上的两极分化令人难以置信，让人羞愧。美国正为抗疫不力“付出惨痛代价”。

(责编：赵欣悦、白宇)

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