视频来源：优兔

近日

中国网友在海外社交媒体平台

发布了一条起底德堡黑幕的短视频

引发网民广泛关注和强烈共鸣

纷纷直言：彻底调查！还原真相！

甚至有人提议

“咱众筹把视频

放到纽约时代广场大屏播放吧！”

译文：视频里的所有故事都可以被证实，这就是西方自由（假冒）媒体从未知道的事实。

译文：转发这条视频吧！世界需要真相！

译文：我们只想要真相！！！美国政府，别像个懦夫一样！你不可能永远躲在阴影下！！！

译文：别光顾着看视频！记得转发分享！

译文：咱众筹把视频放到纽约时代广场大屏播放吧！

译文：调查德堡！！！美国必须付出代价！！！！！！！

网友们为什么如此激愤

他们呼吁调查的真相又是什么？

这要从病毒溯源说起

一直以来

美国执意将新冠病毒溯源问题政治化

一门心思甩锅中国

却对自家德堡基地

是否存在病毒泄露问题三缄其口

为了探究真相

中国网友制作了一条

名为《德堡疑云》的揭秘视频

《德堡疑云》视频截图

视频回溯了新冠肺炎疫情

与美国德堡生物实验基地间

扑朔迷离的关系

……

就在新冠肺炎疫情全球暴发前夕

美国发生了一系列“巧合”

2019年7月

美国暴发了神秘的电子烟肺炎

症状和新冠肺炎极其相似

几乎同时

德堡基地却突然关闭

德堡附近的养老社区也出现了

不明原因的呼吸系统疾病

紧接着

美国进行了诡异的流行病演习

令人心惊的是

演习细节几乎都在后来的

新冠疫情大暴发中得到验证

德堡会是新冠病毒的源头吗？

美国为何一再拒绝

邀请世卫组织赴美调查？

这个黑暗基地

到底有什么不能说出的秘密？

视频揭开了

隐藏在浓浓迷雾下的德堡黑幕

……

视频一经发布

就引发海外网民广泛关注

齐声高呼“调查德堡！”

译文：请调查德堡！请倾听来自中国人民的声音！

译文：请调查德堡！

有海外网友早已看穿真相

一针见血地指出

“为什么美国一再要求调查武汉实验室

却始终不愿让德堡接受调查？

德堡究竟藏了什么?”

有网友替中国打抱不平

直言“中国终于反击了！”

译文：中国终于反击了！是时候揭德堡老底了！

有网友更是正告美国

“打开德堡，接受调查！”

译文：打开德堡，如果这里没啥隐藏。

海外网友们竞相转发视频

曝光！转发！

队形相当一致

译文：美国将新冠病毒归咎于中国，实际上是想把人们的注意力从美国在德堡实验室犯下的罪，转移到中国身上！

译文：德堡，你背后到底藏了什么？

译文：美国不顾一切地把新冠病毒的源头归咎于中国，却无意中打开了一个直指德堡的潘多拉魔盒！现在全世界都想知道真相。

译文：为什么德堡一直保持沉默？

就《德堡疑云》在海外引发的热议

中国人民大学新闻学院教授钟新表示

应该让更多海外网民看到这个视频

从而推动世卫组织深度调查德堡

回应国际社会对新冠溯源

这一重大问题的关切

凭借满满的细节

有力的追问

视频很快引起了

国内多家媒体的关注

对于这条视频的“破圈”传播

中国传媒大学政府与公共事务学院

副院长周亭指出

网友对视频的肯定态度

表达了对美国拒绝世卫组织调查

“甩锅”中国的不满

国内外网民对这个短片的关注

说明对于新冠溯源

这种全球性的公共议题

不管是哪个国家的公众

都有提出质疑、展开解读的权利

视频发布一周以来

网友们的评论仍在持续

有网友积极献策

建议将视频翻译成多语种传播

还有网友开始扒视频素材

解读视频、深挖细节！

网友解读《德堡疑云》截图

除了英文原版

还有热心网友给配了中文版

一起关注！！！

(责编：赵欣悦、白宇)