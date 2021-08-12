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巴西学者：以科学之名行霸权之实！美国在病毒溯源问题上表现“双标”

2021年08月12日18:08 | 来源：央视新闻客户端
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自新冠肺炎疫情暴发，美国就始终抗疫不力、“甩锅”积极，一直在全世界散布病毒污名化言论，妄图栽赃给中国。而中国始终展现出开放、透明、负责任的态度，公开相关数据信息，接受世界卫生组织的调查。然而，以美国为首的西方反华政治势力却不接受世卫组织的科学结论，极力鼓吹所谓“二次溯源”等论调。对此，巴西圣保罗州立大学国际关系学教授马科斯·皮雷斯近日在接受总台记者采访时表示，美国在新冠病毒溯源问题上的种种表现，反映出其妄图将科学问题政治化以及在国际事务中一贯的“双标”做派。

圣保罗州立大学国际关系学教授 马科斯·皮雷斯：中方已将（有关疫情的）所有数据公开，并接受了世卫组织牵头的全面调查。但美国却不接受世卫组织的调查结果，因为美国只接受能给中国“定罪”的结果。

皮雷斯指出，美国的言行充分体现出其“双标”的做派：一方面，美国极力炒作所谓“二次溯源”、“再次调查中国”的议题，另外一方面却对自身的重重疑点，特别是德特里克堡生物实验室讳莫如深、三缄其口。

圣保罗州立大学国际关系学教授 马科斯·皮雷斯：这是很严重的问题，美国在要求别人，证明一些不可能的事情的同时，又阻挠对自家实验室的调查，这是典型的霸权行为。美国既想给世界其他国家“立规矩”，可自己又不遵守这些规矩。

皮雷斯还表示，病毒溯源固然重要，但当下国际社会更需要透明和团结协作，而西方国家在这方面几乎毫无作为。

圣保罗州立大学国际关系学教授 马科斯·皮雷斯：从国际关系的角度来看，国际社会要的是透明、协作和团结行动，不仅仅是溯源。重要的是协调解决方案。大多数国家都还没有充足的疫苗，国际合作共同应对疫情的难题仍然悬而未决，无论话说得多漂亮，西方国家在这些问题上几乎没有任何作为，许多国家依靠的都是中国的疫苗和援助来缓解疫情。

(责编：赵欣悦、白宇)

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