新华社北京8月12日电 综述：多国人士发声反对将新冠病毒溯源政治化

新华社记者

多国官员、学者和专家等近日以不同方式发声，反对将新冠病毒溯源问题政治化，呼吁世界卫生组织下阶段的溯源工作扩大调查范围。他们认为，病毒溯源工作应基于证据与事实，而不是政治指控。

反对溯源研究政治化

古巴外长罗德里格斯10日表示，反对将新冠病毒溯源问题政治化和污名化。罗德里格斯在社交媒体推特上发文说，古巴呼吁国际社会加强合作与团结，拒绝将新冠病毒起源研究政治化、特指化、污名化。

东盟秘书处副秘书长康富近日在署名文章中说，疫情发生之初，个别国家就存在将疫情政治化、病毒标签化的情况，甚至封城、接种疫苗等措施也被视为出于政治动机，还混杂了许多阴谋论论调。一年多过去了，这样的论调仍能听到。新冠病毒溯源更是被严重政治化，直接导致仇恨犯罪增加。

南非执政党非洲人国民大会（非国大）上月底在社交媒体推特上发表声明说，非国大支持基于科学开展溯源工作，谴责将溯源问题政治化的行径。

叙利亚总统政治和新闻顾问布赛纳·沙班日前在接受新华社记者采访时说，美国等西方国家将新冠病毒溯源政治化的做法“完全不合时宜”，且“不被国际社会认可”。

马尔代夫媒体人哈姆丹·沙基尔8日在“马尔代夫新闻网”发表文章指出，美国在新冠病毒溯源方面的政治化和偏离科学事实的行径，是完全不道德的“栽赃嫁祸”，目的是为其未能保护本国人民的生命、不能控制本国疫情推卸责任。

8月2日，世界上100多个国家和地区300多个政党、社会组织和智库向世界卫生组织秘书处提交《联合声明》，强调面对新冠病毒对人类生命安全和健康的严重威胁，国际社会需要加强抗疫合作，呼吁世卫组织客观公正地开展全球新冠病毒溯源研究，坚决反对将溯源问题政治化。

埃及前驻华大使阿里·希夫尼日前在开罗接受新华社记者采访时表示，在美国施压与干扰下，世卫组织有关新冠病毒的溯源工作已被蒙上政治化的阴影。世卫组织秘书处近期提出的第二阶段溯源工作计划主要是迫于某些大国的压力，且出于一些政治化因素的考量。

溯源必须基于证据

马耳他外交部长埃瓦里斯特·巴尔托洛日前接受新华社记者专访时说，“我们的敌人是新冠病毒，而不是彼此。我们要弄明白疫情为什么会发生以及如何发生，但这一切都应该基于证据。我们不应该借公共卫生来玩弄政治。”

马尔代夫媒体人哈姆丹·沙基尔的文章在列举了路透社关于西班牙、意大利科学家相关研究的报道以及美国红十字会的研究报告后指出，“如果从信誉良好且可信的来源中公正地查看新冠病毒起源，我们会发现，新冠病毒在全球范围内传播的时间远远比中国武汉报告的第一例病例要早得多”。

对于近期美国大肆炒作新冠病毒“实验室泄漏论”，英国格拉斯哥大学病毒研究中心病毒基因组学负责人戴维·罗伯逊教授在接受新华社记者采访时说，在科学研究中对替代性假设持开放态度完全合理，猜测是相关过程重要组成部分，科学家愿意看到新的数据来改变他们对新冠病毒起源的了解，但“科学不能以观点作为核心，而是必须基于证据”。

墨西哥国立自治大学流行病学专家埃莱娜·雷耶斯日前接受新华社记者采访时表示，应将病毒溯源工作视为抗疫“机遇之窗”，共同整合有限的抗疫资源，加大力度培养生物医学和技术研究的人才。同时，各国遇到错误信息或信息遭到扭曲时，也应基于科学证据及时解释说明。（参与记者：唐璐、陈文仙、林小春、颜亮、吴丹妮、刘锴、闫洁、汪奥娜、吴昊、朱雨博、聂晓阳、陈斌杰、郑一晗、汪健、荆晶）

(责编：赵欣悦、白宇)