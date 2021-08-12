人民网堪培拉8月12日电 （记者陈效卫）8月11日晚，中国驻澳大利亚大使馆与澳大利亚国立大学电影协会共同组织的《悬崖之上》电影招待会暨“旅游助力扶贫，创造美好生活”图片展在澳国立大学文化中心美术馆隆重举行。中国驻澳使馆公使王晰宁、文化公参松雁群及澳外交、文化、商贸、教育、科技、华人社团侨领、驻澳使团、在澳留学生等社会各界人士百余人出席。

澳国立大学副校长莎莉·惠勒教授和王晰宁公使共同主持观影前的互动活动。惠勒希望通过观影让更多澳民众了解中国历史和文化。王晰宁重点介绍了影片的历史背景和故事梗概。

影片结束后，许多观众意犹未尽地与使馆工作人员交流，认为影片极具震撼力和感染力，对中国人民在反法西斯战争中的贡献有了进一步了解。一些侨领和留学生纷纷表示，通过观影，加深了对中国共产党的了解。

驻澳使馆在招待会开幕式现场布置了“旅游助力扶贫，创造美好生活”图片展，来宾们饶有兴致地观看了图片，并纷纷表示疫情后要到中国旅游，亲身感受中国旖旎的自然风光和多姿多彩的文化。

据悉，驻澳使馆将继续加强与澳国立大学电影协会的合作，将更多中国优秀影片介绍给澳民众特别是青少年，让他们能够通过电影，多角度、全方位地认识中国、了解中国。

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