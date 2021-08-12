人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

“数读”一周全球疫情：德尔塔毒株有更高重复感染风险

2021年08月12日16:41 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月12日电 世界卫生组织11日发布的全球疫情周报说，新冠变异病毒德尔塔毒株感染者的早期检测样本中，病毒载量比原始毒株感染者高约1000倍，意味着德尔塔毒株复制速度更快，而且有更高的重复感染风险。

　　周报援引英国的统计介绍，英国今年4月12日至6月27日确诊的感染者中，约有1.2%可能是重复感染，德尔塔毒株的重复感染风险是阿尔法毒株的1.46倍。此外，德尔塔毒株在接种和未接种过疫苗的个体中传播率接近。

　　世卫组织统计显示，目前已有142个国家和地区报告了德尔塔毒株感染病例。

　　在全球疫情数据方面，周报显示，截至8月5日的一周内，全球累计新冠确诊病例超过2亿例，从1亿例到2亿例用时仅6个月。这一周全球新增确诊病例426万例，新增死亡病例6.5万例，两项数据均较前一周略有上升。

　　在世卫组织划分的全球六大区域中，西太平洋地区和美洲地区新增确诊病例数增幅最大，分别较前一周增加19%和14%；西太平洋地区的新增死亡病例数增幅也最大，较前一周增加了46%。

　　这一周新增确诊病例数居全球前五位的国家是美国、印度、伊朗、巴西和印度尼西亚。

(责编：徐祥丽、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部