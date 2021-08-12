新华社北京8月12日电 世界卫生组织11日发布的全球疫情周报说，新冠变异病毒德尔塔毒株感染者的早期检测样本中，病毒载量比原始毒株感染者高约1000倍，意味着德尔塔毒株复制速度更快，而且有更高的重复感染风险。

周报援引英国的统计介绍，英国今年4月12日至6月27日确诊的感染者中，约有1.2%可能是重复感染，德尔塔毒株的重复感染风险是阿尔法毒株的1.46倍。此外，德尔塔毒株在接种和未接种过疫苗的个体中传播率接近。

世卫组织统计显示，目前已有142个国家和地区报告了德尔塔毒株感染病例。

在全球疫情数据方面，周报显示，截至8月5日的一周内，全球累计新冠确诊病例超过2亿例，从1亿例到2亿例用时仅6个月。这一周全球新增确诊病例426万例，新增死亡病例6.5万例，两项数据均较前一周略有上升。

在世卫组织划分的全球六大区域中，西太平洋地区和美洲地区新增确诊病例数增幅最大，分别较前一周增加19%和14%；西太平洋地区的新增死亡病例数增幅也最大，较前一周增加了46%。

这一周新增确诊病例数居全球前五位的国家是美国、印度、伊朗、巴西和印度尼西亚。

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