新华社瓦莱塔8月12日电 题：欧洲跨国公司半年报出炉 中国市场成亮点

新华社记者陈文仙

从汽车市场到日用消费品领域，欧洲跨国公司今年上半年在中国市场继续取得不俗业绩，助力其全球营收同比大幅增长。业内人士认为，由于中国成功控制新冠疫情以及中国经济的强大韧性，中国市场和需求得以快速复苏，企业顺利复工复产。为此，欧洲跨国公司对中国市场的信心和投资意愿持续增强。

中国市场表现抢眼

今年上半年，欧洲汽车制造商在中国市场的销量普遍增长显著。德国汽车制造商宝马全球营收同比增长28.1%，达到553.6亿欧元。中国市场上半年为宝马贡献了约46.7万辆的喜人销量，同比大增42%。

根据梅赛德斯-奔驰公布的成绩单，上半年共向中国客户交付了约44.2万辆新车，销售业绩也相当亮眼。

英国汽车制造商捷豹路虎公司在中国市场同样取得佳绩，上半年在华累计销售5.5万辆，同比增长52%；截至6月，已实现连续10个月的同比增长。捷豹路虎全球董事、中国总裁及首席执行官潘庆表示，今年上半年的持续增长，进一步证明了中国市场无可取代。

深耕中国市场多年的德国化工巨头巴斯夫，二季度全球营收197.5亿欧元，同比增长56%。巴斯夫执行董事会主席马丁·布鲁德米勒表示，在大中华区，巴斯夫在过去5个季度均实现两位数增长。

欧洲跨国公司在中国日用消费品领域也取得亮丽业绩。法国美妆巨头欧莱雅集团上半年财报显示，中国大陆市场为该集团贡献了34.2%的增长，继续担当其业绩增长的主要引擎。

德国运动品牌阿迪达斯深受中国消费者喜爱，上半年在中国实现了24亿欧元的营收，同比增长36.9%。

从贸易数据来看，中国和欧盟之间经贸往来日益紧密。根据中国海关总署公布的数据，今年前7个月，中国对欧盟进出口额为2.96万亿元人民币，同比增长23.4%。

市场信心和投资意愿增强

中国巨大的市场需求潜力和完善的工业基础设施，助推欧洲跨国公司在中国取得强劲业绩，不断增强它们对实现可持续收入增长的信心，同时也增强了它们在中国继续投资的意愿。

中国欧盟商会公布的《商业信心调查2021》显示，中国市场已成为许多欧盟跨国企业全球业务的重要支柱，68%的在华欧盟企业对业务增长持乐观态度，同比增长20个百分点；60%的受访者表示考虑在2021年扩大在华业务规模，比去年增长8个百分点。

欧莱雅北亚区总裁兼中国首席执行官法布里斯·梅加尔巴纳（中文名费博瑞）在接受新华社记者采访时说：“没有什么可以改变中国市场在欧莱雅全球战略中的关键地位，作为集团重要的增长引擎，中国市场已经成为欧莱雅的全球创新中心以及发展未来核心竞争力的主场。”

今年5月，巴斯夫与宁波杉杉股份有限公司正式签约，同意在中国共同组建合资公司，生产锂电正极材料。巴斯夫首席财务官汉斯-乌尔里希·恩格尔表示，通过在中国建立合资公司，巴斯夫将进一步巩固其在亚洲的地位，为中国及全球客户构建完整、独特的全球供应链。

随着中国与欧洲经贸合作的加强，中国强劲而巨大的市场需求吸引着越来越多的欧洲跨国公司开拓中国市场或在中国投资。正如费博瑞对记者所说：“今天，中国大陆已经是欧莱雅全球第二大市场，我们坚信，中国大陆成为欧莱雅全球第一大市场已指日可待。”（参与记者：徐永春、沈忠浩、左为、刘旸、孙晓玲）

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