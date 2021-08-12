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“新冠病毒溯源受到了政治因素的影响”

2021年08月12日13:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗8月11日电 （记者沈小晓）近日，埃及爱国运动党主席拉乌夫在接受人民网采访时表示，新冠病毒溯源工作明显受到了政治因素的影响。

谈到以美国为代表的一些国家以溯源问题抹黑中国，拉乌夫表示，对这些国家来说，这是一个可以遏制中国发展的机会。“无论是国家还是所谓的政治集团，都有他们自己的利益。这是非常明显的。”

世界卫生组织近期提出新冠病毒溯源第二阶段计划。包括中国在内的许多国家对世卫组织秘书处起草的第二阶段溯源工作计划表达了反对，认为工作计划不符合第73届世卫大会决议要求，在一些方面既不尊重常识，也违背科学，无法作为第二阶段溯源合作的基础。60个国家也致函世卫组织总干事，反对溯源问题政治化。

拉乌夫认为，新冠病毒溯源是科学问题，本应该保持其独立性，但“不可否认的是，世界卫生组织的决定受到了背后政治化因素的影响。”

拉乌夫认为，不仅仅是溯源问题，国际经贸、科技、体育等其他领域都或多或少受到了政治化因素的影响。“国际社会存在明显的不公正与政治偏见。这点是毋庸置疑的。”

在采访中，爱国运动党政治顾问艾哈迈德也分享了自己对中埃合作抗疫的看法。“中国与埃及都是有着悠久历史和灿烂文化的国家。面对疫情，两国在疫苗生产等多方面开展了合作，我们也期待埃及与中国在未来能有更多符合双边利益的交流与合作。”

(责编：张信凤、常红)

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