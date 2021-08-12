新华社北京8月12日电 题：有一种“及时雨”是中国疫苗

新华社记者韩冰

同舟共济，行胜于言。近日，中国通过“新冠疫苗实施计划”向孟加拉国、巴基斯坦供应的首批新冠疫苗运抵当地，受到热烈欢迎。中国一如既往地坚定履行将疫苗作为全球公共产品的庄严承诺，一如既往地生动诠释了人类卫生健康共同体的丰富内涵。

在全球疫情反弹蔓延、新冠病毒不断变异的背景下，发展中国家面临更严峻的“免疫鸿沟”挑战。中国以切实行动加速提升疫苗在发展中国家的可及性。中国疫苗如同源源不断的“及时雨”，成为许多发展中国家获得的第一批疫苗，为促进全球疫苗公平分配注入中国力量。

亚非拉国家始终是中国疫苗供应优先方向。中国官方数据显示，截至8月4日，中国已向超过100个国家和国际组织提供7.7亿剂疫苗，居全球首位。中国对外提供的疫苗总量中，超过九成流向亚非拉国家。中方已向80多个国家和国际组织捐赠疫苗，其中超过三分之一是非洲国家。中国疫苗援助率先进入阿富汗、叙利亚等战乱地区。

中国疫苗的重要作用，赢得国际社会广泛赞誉。在泰国，副总理兼公共卫生部长阿努廷说，中国疫苗“是我们全民接种的主力军”。在埃塞俄比亚，卫生部长利娅·塔德塞指出，中国援助的疫苗将极大帮助埃塞早日实现全国20%人口接种的目标。在突尼斯，国防部高官费尔加尼说，中国疫苗在当地疫情非常严峻的时刻抵达，加速突尼斯疫苗接种进程。

中国不仅对外供应大量疫苗成品，还致力于拓展海外联合生产，帮助发展中国家提高疫苗生产能力，有效增加全球疫苗供给。得益于和中国的合作，阿联酋、埃及、印度尼西亚、巴西已分别成为本地区首个拥有新冠疫苗生产能力的国家，书写了发展中国家团结自强的崭新篇章。在前不久举行的新冠疫苗合作国际论坛上，中方还宣布今年全年中国将努力向全球提供20亿剂疫苗，决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗。

中国开展疫苗国际合作，不谋求任何政治目的，没有任何经济利益盘算，也从不附加任何政治条件。中国唯一的目标，就是让疫苗真正成为世界人民的疫苗，助力全球早日战胜疫情。约旦作家萨米尔·艾哈迈德说，中国的行动和主张展现了中国一以贯之的人道主义精神。巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯认为，中国秉持人类卫生健康共同体理念、积极推进疫苗国际合作，为其他国家作出了表率。

疫情没有国界，病毒不分种族。只要有一个国家还存在疫情，人类就不可能彻底战胜病毒。光靠哪一个国家，不足以帮助发展中国家完全跨越“免疫鸿沟”。世界各国加强团结合作，共同构筑“免疫长城”，才是人类战胜疫情的唯一正确出路。

(责编：徐祥丽、燕勐)