新华社华盛顿8月11日电 （国际观察）国会山骚乱调查凸显美党争闹剧

新华社记者徐剑梅 邓仙来

美国国会众议院目前正在就今年年初发生的国会山骚乱事件展开调查。据美媒报道，负责相关调查的特别委员会近期将发出“数量相当多”的传票。

分析人士指出，虽然国会山骚乱事件已过去大半年，但民主、共和两党围绕这一问题的争斗仍在持续。预计传票发出后，可能引发前总统特朗普及国会共和党人的强烈抵制，甚至可能闹上法庭，新一波党派攻讦战在所难免。

针锋相对

在1月初的骚乱中，一批支持时任总统特朗普、意图推翻2020年总统选举结果的示威者强行闯入美国国会大厦，导致当时正在认证选举结果的参众两院联席会议被迫中断。这一事件造成包括1名国会警察在内的5人死亡、约140名执法人员受伤，令全球震惊。

骚乱过后，民主党掌控的众议院迅速发起对特朗普的第二次弹劾，但该弹劾案在参议院未获通过。拜登就任总统后，国会民主党人并未罢休，推动成立了一个特别委员会，负责调查这次骚乱事件。

围绕成立该委员会一事，两党矛盾十分尖锐。众议院共和党领袖麦卡锡提名的5名共和党委员中，有两人因支持特朗普推翻总统选举结果而遭到众议长佩洛西拒绝，麦卡锡于是撤回他提名的全部人选，佩洛西则自行任命公开反对特朗普的两名共和党众议员加入委员会。拒绝少数党提名的委员会人选，这在美国政治史上前所未有。

从委员会组建过程中表现出的激烈党争看，未来的调查进程难以摆脱“党派偏见”嫌疑。哈佛大学美国政治研究中心和哈里斯民调机构的联合民调显示，58%的美国选民认为这一委员会的成立是“党派行为”。

据美媒报道，特别委员会目前考虑传唤的对象包括前特朗普政府官员和在骚乱前及事发当天与特朗普有过联络的共和党议员。此外，该委员会还在考虑是否索取白宫在骚乱当天的通话记录。分析人士普遍认为，一旦传唤开始，党争或再升级。

各执一词

国会山骚乱发生至今，在两党国会议员中逐渐形成泾渭分明的两种立场。

民主党方面一直不遗余力地强调骚乱的严重性。不少民主党议员称，这是一场“差点就成功”的未遂政变，令“美国的宪法秩序命悬一线”。与此形成鲜明对照的是，许多共和党人努力淡化骚乱的严重性，称这只是“一场失控的抗议活动”。一些共和党议员甚至声称这场骚乱与“正常的游客参观”没有太大不同，骚乱者是“和平的爱国者”。他们还反过来指责佩洛西对国会的安保疏漏负有责任。

在7月底特别委员会的首场听证会上，4名国会山警察作证说，他们在骚乱中成为暴徒的攻击目标，遭到拳打脚踢和言语攻击。在骚乱中脚部受伤的警察阿奎利诺·戈内尔说，这一天他经历了一场“中世纪战争”。遭受创伤性脑损伤的警察迈克尔·法诺内说，袭击者不仅殴打他，还辱骂他是叛徒，并试图夺走他的枪。

《华尔街日报》评论认为，这些证词足以说明骚乱者并非“热情过头的游客”。骚乱者相信特朗普关于“选举被窃取”的谎言，但他们既无领导者，也无周密计划，只是一群乌合之众，绝无可能改变选举结果。文章认为，民主党人关于这场骚乱是经过密谋的未遂政变的说法，以及共和党人将骚乱比作“游客参观”的措辞，都是虚假叙事。

着眼选举

民主党紧紧揪住国会山骚乱事件不放，拜登政府也在严厉追究参与骚乱者的刑事责任。分析人士认为，从法律层面看，这些举动固然有防止此类事件重演的用意；但在政治层面上，显然也是民主党着眼2022年中期选举和2024年大选的一步棋，其目的是削弱特朗普对共和党以及选民的影响力。

种种迹象表明，特朗普虽已下台，但在共和党内仍具深厚影响力，被视为最有可能赢得2024年共和党总统候选人提名的人选。8月初的一项民调显示，约三分之二的共和党选民仍认为，2020年总统选举结果“被从特朗普那里窃取”。特朗普的筹款委员会自他在去年总统选举中败选以来已筹集逾9000万美元竞选资金，显示了强悍的吸金能力。

国会山骚乱加剧美国的政治内斗和社会分裂，也严重损害美国的国际形象。彻底查清这一事件的来龙去脉原本有利于美国的国家利益，但从一开始就十分浓厚的党争色彩令调查本身难以保证客观公正，反而进一步凸显两党的分歧和对立。

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