新华社北京8月11日电（记者韩冰）多家智库9日联合发布《“美国第一”？！美国抗疫真相》研究报告，全面还原美国抗疫的真实状况。报告再次表明，为了人类早日战胜疫情，需要正视并总结吸取美式抗疫教训。

报告发布之际，美官方统计显示，美国新冠确诊病例已累计超过3500万例，死亡病例超过61万例，双双位列世界第一。凋零的生命令人痛心，正视真相正是为了挽救更多人的生命。

这是8月10日在美国华盛顿拍摄的国会大厦。（新华社记者 刘杰 摄）

美国抗疫真相是，美国一些政客重视党争胜过呵护生命，漠视美国人民整体利益和生命健康。去年疫情暴发初期，特朗普政府为稳住经济增长、营造有利选情，一再忽视疫情警告，刻意淡化疫情风险。两党缠斗不休，防疫抗疫机制运转失灵，控制疫情的窗口期被一而再、再而三地错过。

美国抗疫真相是，美国“金权”政府重视资本高于人命。疫情在美国暴发以来，美国政府视“救市”如“救火”，释放新增货币数量达数万亿美元，刺激股市不断膨胀，令美国顶尖富豪财富暴增。据美国媒体《福布斯》统计，2020年3月至2021年1月，600多名美国亿万富豪财富总额增幅达38.6%。而据牛津经济研究院测算，同期美国收入排名后20%人口的资产减少1800多亿美元。老人等弱势群体成为美国政府抗疫不力的“牺牲品”。得克萨斯州副州长丹·帕特里克甚至公开宣称，同意以老年人的生命为代价“冒险重启美国经济”。

8月6日，人们在美国首都华盛顿的华盛顿纪念碑附近游览。（新华社记者 刘杰 摄）

美国抗疫真相是，一方面政客们津津乐道“人人平等”“人权至上”，另一方面美国社会却充满歧视与不公。疫情期间，失败的美国抗疫激化美国种族矛盾，“我无法呼吸”的绝望呐喊回响不绝，亚裔受到的歧视与攻击明显增多，美国群体枪击案数量呈激增趋势。美国《大西洋月刊》杂志指出，由于美国公共机构难以保障人民的生存权、发展权，“民众对这个国家的信任度——对我们的机构、我们的政治以及彼此的信任度——正在急剧下降”。

美国抗疫真相是，美方大搞疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化，丝毫不尊重事实、科学和正义。为了借疫情达到政治目的，科学家和专业意见受到打压，反智言论不绝于耳。美国政府大搞“溯源恐怖主义”，在病毒溯源问题上无端制造国际纷争，对于本国疫情早期传播存在的疑点、国际社会的相应关切却始终讳莫如深。

“全球第一抗疫失败国”“全球第一政治甩锅国”“全球第一疫情扩散国”“全球第一虚假信息国”……美国抗疫的真实状况，容不得肆意美化篡改。

最近，美国单日新增确诊病例连连超过10万。美国国家卫生研究院院长柯林斯承认，美国在遏制感染德尔塔毒株的新冠病例激增问题上“失败”，并且“现在正在付出可怕的代价”。

当前，美国各界仍在奋力抗击疫情。美国政界应正视本国抗疫真相，真正将人民的生命放在首位，让悲剧不再重演。

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