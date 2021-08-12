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中国诗作云端诵传南美洲最大诗歌盛会 

2021年08月12日10:38 | 来源：人民网-国际频道
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麦德林国际诗歌节关于中国诗人的海报 。中国驻哥伦比亚大使馆供图
麦德林国际诗歌节关于中国诗人的海报 。中国驻哥伦比亚大使馆供图

人民网里约热内卢8月11日电 （记者吴杰）8月11日，中国诗人胡弦、安琪、李少君应邀出席哥伦比亚第31届麦德林国际诗歌节，他们朗读的诗作从云端传至遥远的南美洲。

该诗歌节是南美洲最大的诗歌盛会，也是全球享有盛誉的诗歌节之一 ，今年共有来自世界五大洲100多个国家的185 位诗人及嘉宾出席，从8月1日至29日，共举办100多场云诗歌朗诵会、对话会、讲座、论坛、音乐会等。

三位诗人均为中国当代诗坛实力派代表，其中胡弦是中国诗歌学会副会长、江苏省作家协会副主席、《扬子江诗刊》主编、第七届鲁迅文学奖诗歌奖获得者，此次分享给世界诗坛的是《年轻的时辰》《在南京》《窗外》《平武读山记》《琥珀里的昆虫》五首诗作；安琪是中国作家协会会员、中国诗歌学会常务理事，此次携《明天将出现什么样的词》《在北京，在终点》《离开自己》等五首短诗亮相国际诗歌节；李少君现为中国作家协会《诗刊》主编、一级作家，本次在诗歌节呈现的是《神降临的小站》《抒怀》《远望》等五首诗篇。他们的诗作被译成英语、西班牙语、俄语等十几种语言， 为中国与世界架起了又一座沟通的桥梁。 

(责编：张信凤、常红)

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