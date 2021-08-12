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联合国儿童基金会向河南洪涝灾区提供援助 

2021年08月12日09:05 | 来源：人民网-国际频道
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8月7日发送的医疗物资。王文明摄
8月7日发送的医疗物资。王文明摄

人民网讯  为支持河南省应对7月特大洪涝灾害所造成的重大损失和影响，联合国儿童基金会向当地援助急需的医疗设备，这批价值超过100万美元的物资已运往新密市。

7月17日至22日，河南省大部分地区经历强降雨。据当地政府表示，此次降雨引发的洪灾已造成302人遇难，50人失踪，超过1450万人受灾。洪灾还导致省内多地基础设施遭到损毁，其中包括各级妇幼保健机构，从而影响到了当地的基本医疗卫生服务，增加了妇女和儿童所面临的风险。

由联合国儿童基金会采购的这些医疗设备包括新生儿及成人心电监护仪、呼吸机、自动体外除颤仪（AED）和医用冷藏箱。首批医疗设备已移交河南省卫生健康委员会，其余部分也将在近日运抵新密。这批物资计划发往九个受灾严重地区的医疗卫生服务机构，包括郑州市的新密市、登封市、荥阳市，新乡市的卫辉市、牧野区，焦作市孟州市，鹤壁市淇县，周口市的扶沟县和西华县。

“联合国儿童基金会对近期洪涝灾害所造成的人员伤亡，及其对大量民众的生活所带来的破坏性影响深感悲痛。为支持河南人民和政府，我们调集资源，以帮助恢复对母亲和儿童的卫生保健服务。”联合国儿童基金会驻华代表芮心月说，“在继续支持政府解决燃眉之急的同时，联合国儿童基金会也已做好准备，支持中国政府进行防灾能力建设，以减轻未来遭遇自然灾害时所面临的风险。”

在河南省遭遇洪灾后，联合国儿童基金会与中国政府合作，为脆弱的儿童及其家庭提供支持。在本次援助医疗设备之前，联合国儿童基金会已向受灾地区的儿童提供了8200套个人卫生包及1500套急救包。

联合国儿童基金会计划在今年下半年对河南省卫生工作者进行培训，以提高他们的服务递送和防灾减灾与应急能力。

(责编：张信凤、常红)

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