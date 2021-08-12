德国多名消息人士10日向媒体透露，德国政府将从10月起停止向全体民众提供免费新冠病毒检测，以期进一步推动新冠疫苗接种。

德国总理安格拉·默克尔当天与全国16个州政府的负责人开会讨论如何应对新一轮新冠疫情。路透社以多名了解会议内容的消息人士为来源报道，默克尔和州政府负责人同意自10月11日起取消免费新冠病毒检测。不过，因未成年或怀孕等原因无法接种疫苗者，在接受新冠检测时可继续享受补贴。

德国媒体援引会议讨论的相关草案报道，德国政府3月起提供免费新冠检测，助力“成功遏制第三波新冠疫情”。但是，鉴于目前新冠疫苗接种已经对全体成年人开放，新冠检测费用不宜再由政府全部承担。由于未接种疫苗者今后在多个场合仍需提供新冠检测阴性证明，政府希望检测不再免费将促使更多人接种免费新冠疫苗。

随着新冠变异病毒德尔塔毒株加速传播，新一波疫情正席卷欧洲。数据显示，在德国约8389万人口中，目前完成全程疫苗接种的人占比约为55%，接种至少一剂疫苗者占比将近63%。（王鑫方）【新华社微特稿】

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