美国国家安全局督察长办公室10日宣布，将针对这家情报机构被指认窃听“一家美国媒体的一名成员”事件发起调查。

调查内容包括国安局的信息收集和发布政策及其行动的出发点是否正当。

声明没有公布那名媒体人的具体身份。不过，美国右翼媒体福克斯新闻频道主持人塔克·卡尔森先前指认国安局窃取他的通信内容，企图把他的节目“搞黄”。

卡尔森6月在他的节目中称，国安局监视他的通信。“一名爆料人警告我们，国安局在看我们的电子邮件和手机短信，”卡尔森说，“这不是臆想，完全是真的。这个人有我电子邮件的详细内容。除了收信人，其他人不可能知道（这些内容）。”

按照卡尔森的说法，国安局“打算把它们泄露出去，好让这个节目消失”。

国安局发表声明回应，称“从来没有”把卡尔森列为“情报目标”，“从没有打算让他的节目消失”。

卡尔森不依不饶，坚称国安局的声明回避了是否窥视他通信内容的问题。

美国国安局主要负责监听、收集境外电子通信，曾被曝出“棱镜”大规模秘密监听项目，监听对象包括美国盟国领导人等外国政要。

作为福克斯当红主播，卡尔森在右翼保守派群体中颇受欢迎，但其公开言论常引发争议和批评。今年4月，美国犹太人组织反诽谤联盟要求福克斯新闻频道解雇卡尔森，原因是他宣扬白人至上主义和反犹太主义理论。

福克斯新闻频道10日在声明中说，得知国安局对卡尔森“极为恶劣的监视”将受到独立调查，电视台方面感到“满意”。

众议院情报委员会成员、民主党人吉姆·海姆斯则说，这一事件再一次显示“右翼试图贬损我们的安全机构”，“以彻头彻尾的谎言严重伤害我们的情报界”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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