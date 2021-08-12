数百名中美洲国家移民近几日被美国驱逐至墨西哥南部，又被大客车拉到危地马拉一座偏远小镇。按照这些移民的说法，驱逐过程混乱，他们对具体去处一无所知。

小镇收容条件有限，当地交通不便，移民回国困难重重。

【急赶人】

美国《华盛顿邮报》10日披露，6日以来，已有300多名中美洲国家移民被美国用飞机遣送至墨西哥南部城市比亚埃尔莫萨，随后被墨西哥政府安排乘坐大客车，抵达危地马拉边境小镇埃尔塞沃。

这批移民大多来自洪都拉斯、萨尔瓦多和危地马拉。他们说，移民中有多名携未满周岁婴儿的母亲。

来自萨尔瓦多、现年24岁的珍妮弗和9岁儿子9日上午被赶出美国得克萨斯州，乘飞机抵达比亚埃尔莫萨，当晚被大客车拉到埃尔塞沃。她说，遣送他们的人员“没有告诉我们要带我们去哪儿，大客车驶入危地马拉时，他们说‘好了，就这儿吧，下车’”。

埃尔塞沃只有大约300名居民，周边是大片农田和丛林，这批移民抵达后被告知往南步行。

美国政府上周开始安排航班把中美洲移民遣送至比亚埃尔莫萨，以震慑那些试图北上越境入美者。

【住不下】

在埃尔塞沃运营“移民之家”收容所的安德烈斯·托里维奥说：“他们最后来到这里，而这里什么也没有，没有为移民服务的团体。”

“移民之家”收容所最多可容纳30人。托里维奥对数百名移民突然到来感到震惊。按照他的说法，8日晚，至少7辆大客车把那些被美国驱逐出境的移民送到这里。

“移民之家”人满为患，规定最多只能住两晚。珍妮弗发愁：“不知道明天睡在哪里。”

托里维奥和同事10日晚听说，还有一架航班将从美国飞往墨西哥南部，乘客随后将乘坐大客车到埃尔塞沃。“他们想让我们如何安置这些人？这里没地方。”

危地马拉移民局发言人亚历杭德拉·梅纳称，政府“尊重”这批移民的需求。

【回不去】

纳塔利娅·洛伦索在埃尔塞沃所属的拉佩滕省做人权事务相关工作，认为这批移民“被骗了”。“他们被告知埃尔塞沃有一辆大客车会把他们送回自己的国家。到达后，他们问，大客车在哪儿，我到哪儿坐车回国。”

大多数移民不知道自己会被送到埃尔塞沃。一些人认为回家是最好的选择。只是，在埃尔塞沃，没有交通工具能带他们回洪都拉斯或萨尔瓦多，而且返乡路途遥远。

“我们不知道去哪儿，”来自萨尔瓦多、现年24岁的瓦妮莎说，“他们把我们扔在这里。”（陈丹）（新华社专特稿）

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