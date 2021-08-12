新华社达卡6月14日电（记者刘春涛）为帮助当地应对新冠疫情，中国赴孟加拉国抗疫医疗专家组13日继续走访当地医疗机构、方舱医院、机场等地，了解当地疫情情况，分享中国抗疫经验。

6月13日，中国医疗专家组考察孟加拉国首都达卡的大型方舱医院时与孟方人员交流。新华社发

在孟方安排下，中国医疗专家组到达孟加拉国红新月会医学院进行交流。中方专家介绍了中国在抗病毒药物、中医药治疗、社区管控、病人接收等方面的经验。孟红新月会主席马宗达对中国医疗专家组的抗疫经验分享表示感谢。

中国医疗专家组当天还考察了当地大型方舱医院。方舱医院负责人介绍说，方舱医院现有四个区，计划建成能容纳2000张病床的收治中心。中国专家组在参观后与方舱医院的管理人员在分区、人员管理及防控流程上进行了交流。

6月13日，中国医疗专家组考察孟加拉国首都达卡的大型方舱医院。新华社发

专家组当天下午还前往达卡国际机场考察，实地走访了解入境口岸如何对入境旅客进行管理。就孟方提出的机场防疫措施是否到位、中国如何进行入境防控等问题，专家组领队李文秀、疾控专家王丹进行了详细解答。机场航空安全主管表示中国专家提出了很好的意见，交流结束后孟方代表全体起立对中国专家组的到来表示感谢。

孟官方13日数据显示，该国新冠肺炎累计确诊84397例，累计死亡1139例。中国抗疫医疗专家组8日抵达孟加拉国，是孟加拉国疫情发生以来迎来的第一支外国援助防疫专家团队。连日来，专家组先后与孟卫生服务总局、当地接收新冠患者的医院、相关国家技术咨询委员会等进行了广泛交流。

6月13日，在孟加拉国首都达卡，中国医疗专家组成员向孟加拉国红新月会医学院相关负责人介绍中国抗疫经验。新华社发

6月13日，中国医疗专家组实地走访了解孟加拉国达卡国际机场防疫措施。新华社发

6月13日，中国医疗专家组实地走访了解孟加拉国达卡国际机场防疫措施。新华社发

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