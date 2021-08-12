□ 李嘉宝

据阿富汗媒体报道，当地时间8月7日，美军多架B52型战略轰炸机对阿富汗希比尔甘市的塔利班基地发动空袭。而仅仅3天前，美国国务院新闻发言人内德·普赖斯才在媒体简报会上表示，对中国与塔利班举行会谈并发表相关声明的外交努力表示赞赏，称“只有通过外交手段才能达成持久的解决方案”。

一面急着“甩包袱”，极不负责任地从阿富汗撤军；一面上演最后的疯狂，继续对阿富汗进行狂轰滥炸；一面又振振有辞地大谈“支持阿内部对话”“尊重阿富汗主权”……这样的精分操作令世界瞠目。真可谓：美国打打谈谈，阿富汗乱上加乱！

更讽刺的是，20年前，美国扯出“反恐”大旗发动阿富汗战争。20年后，《纽约时报》援引美情报界人士的话说：“阿富汗或将再次成为恐怖主义的温床。”

如今满目疮痍的阿富汗，正是美国这台“战争机器”批量生产的悲剧之一。回顾美利坚240多年的建国史，没有发动或参与战争的时间不足20年。翻开第二次世界大战后美国的对外战争履历：朝鲜战争、越南战争、海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争、利比亚战争、叙利亚战争……几乎所有美国总统任内都曾发动或介入对外战争。美国“战争机器”嗡嗡乱响，世界和平屡屡遭殃。这让世人看清，自诩为“山巅之城”“民主灯塔”的这个超级大国，骨子里一直涌动着疯狂的战争基因。

1945年通过的《联合国宪章》，对在何种情况下使用武力有明确规定，首次确立“禁止使用武力”这一国际法基本原则。然而，作为二战后国际秩序重要建构者的美国，却变着法子为发动对外战争寻找借口，有时是操纵联合国安理会通过所谓“决议”，更多时候则直接将安理会抛在一边，肆无忌惮地对主权国家发起军事攻击。令人称奇的是，美国可以肆意对别国开战，也可以随意屠杀平民，但国际社会质疑、调查美国就不可以。2020年9月，美国政府竟宣布对国际刑事法院两名高级官员实施制裁，理由是该法院批准对美军事和情报人员在阿富汗所涉战争罪和反人类罪展开调查。可见，疯狂发动对外战争的美国，已经堕落为现行国际规则的最大破坏者。

纵观美国发动对外战争的理由，名目何其“丰富”：1999年科索沃战争，打着“避免人道主义灾难”的旗号；2001年阿富汗战争，以打击“基地”恐怖组织和塔利班为名；2003年伊拉克战争，声称拿到了伊拉克研制“大规模杀伤性武器”的证据，也就是“一瓶白色粉末”……为了给侵略行径披上合法外衣，美国将“维护正义”“人道主义干预”“反恐”等口号喊得响亮。然而，正如美国《外交杂志》所说：“‘维护人权’并非美国对外动武的明确驱动力，不过是达成自身目标的一种手段。”

从朝鲜半岛到中南半岛，从巴尔干地区到两河流域，美国战车所到之处，死亡、动荡、贫穷、饥荒、流亡等人间悲剧如影随行。统计数据显示，阿富汗战争已造成约24.1万人死亡，其中包括7.1万多名平民；海湾战争中，2500名至3500名伊拉克平民在空袭中死亡，战后又有约11.1万名平民因基础设施被破坏和缺医少粮而丧生；2016—2019年，叙利亚有记载死于战乱的平民达33584人，目前仍有650万人流离失所，500万人沦为难民……口口声声尊崇“普世价值”“天赋人权”的美国，在全世界犯下了数不清的战争罪和反人类罪。

中国先贤说：“国虽大，好战必亡。”美国开动战争，在祸乱世界的同时，也在反噬自己。花费巨额战争成本，给美国带来的是数以万计美军士兵丧生，国力元气大伤，社会分裂加剧，政治极化难弥，国家形象趋于坍塌。而美国政客拼命推广“民主样板”“美式价值观”的行动，早已被一次次证明是“豆腐渣”工程、“烂尾”工程，成了全世界的笑柄。

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