本报记者 贾平凡

8月8日，阿富汗北部昆都士省首府昆都士市被战火摧毁的商铺。

新华社/美联

作为冷战结束以后、新世纪以来美国发动的两场对外战争，阿富汗战争和伊拉克战争耗时极长、耗资巨大，非但没有为这两个中东国家带来和平、稳定和繁荣，反而制造出更多分裂、动荡和贫穷。

两场战争彻底毁了两个国家。反思两场战争，一些问题不容回避：当初，这两场战争为何发生？费尽心机地发动两场战争，美国究竟得到了什么？拍屁股走人，留下一堆烂摊子，急于抽身的美国给中东局势和地区安全埋下了怎样的祸根？面对满目疮痍的国土和混乱不堪的局势，伊拉克和阿富汗的未来又将何去何从？

当我们为在战火中永远消逝的生命和文明默哀之时，当我们为仍在战乱中呻吟煎熬的人民和土地祈福之时，人类不应轻言战争。

开战：弱肉强食

2001年，举世震惊的“9·11”事件发生后，虽然塔利班发表声明称恐怖事件与本·拉登无关，但美国政府仍然认定本·拉登是恐怖袭击事件头号嫌犯。

2001年10月7日，时任美国总统乔治·W·布什宣布，美军对阿富汗境内的恐怖组织和塔利班目标发动了袭击。“这些有针对性的行动，旨在破坏利用阿富汗作为恐怖分子行动基地的做法，并打击塔利班政权的军事能力。”布什说，当时统治着阿富汗大部分地区的塔利班，拒绝了他提出的交出基地组织领导人的要求。

近日，《纽约时报》刊发题为《漫长而残酷的20年：一文详解阿富汗战争》的文章，详细讲述了阿富汗战争的来龙去脉。文章称，到2001年底，美国军队迅速推翻了塔利班政府，粉碎其武装力量。2003年5月，国防部长唐纳德·拉姆斯菲尔德宣布结束在阿富汗境内的主要作战行动。

据《纽约时报》报道，尽管美国和北约军队不断涌入，但塔利班重建了作战能力，夺回了以前自己控制的领土，并承诺修建新的学校、政府中心、道路和桥梁，试图赢得阿富汗人的支持。随着塔利班构成的军事威胁不断增强，作为“增兵计划”的一部分，美国前总统奥巴马向阿富汗增派了数万名士兵，到2010年年中达到近10万人。但是，尽管有美国的作战力量和空袭，塔利班还是变得越来越强大，给阿富汗安全部队造成了重大伤亡。2011年5月，美国海豹突击队在巴基斯坦击毙了本·拉登。当年6月，奥巴马宣布，他将开始让美国军队回国，并在2014年之前将安全责任移交给阿富汗人。2014年12月31日，美军结束主要作战行动，留下了1.4万名美军驻扎，但过渡到培训和协助阿富汗安全部队。

2020年2月，特朗普政府与塔利班签署了一项协议，承诺所有美军在2021年5月1日之前撤离阿富汗。今年4月14日，美国总统拜登宣布，所有美国军队将在9月11日之前从该国撤离。至此，历经四任美国总统的阿富汗战争终于行将结束。

2003年3月20日，美国以伊拉克藏有大规模杀伤性武器并暗中支持恐怖分子为由，绕开联合国安理会，单方面对伊拉克实施军事打击，直到2011年12月撤离。可笑的是，2003年2月5日，联合国安理会召开会议，专门讨论伊拉克局势。时任美国国务卿鲍威尔在会上拿出一个装有白色粉末的试管，声称是伊拉克正在研制化学武器的证据，并以此为据开战。事实上，美国至今未能证实伊确实存在大规模杀伤性武器。

2014年，“伊斯兰国”夺取伊拉克西部和北部大片地区，美军随后增兵伊拉克，但其权限仅限于打击“伊斯兰国”以及为伊政府军提供支持与培训。目前，驻伊美军约有2500人。2020年1月，美军对伊拉克首都巴格达发动空袭，杀死伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼和伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”副指挥官穆汉迪斯等人。

英国BBC报道，布什政府在“9·11”之前就制定了控制伊拉克石油计划的文件。英国智库新经济基金会前任政策主管希姆斯称，过去一个世纪，美国和英国在寻求控制超过其份额的石油储备时，在全球各地留下了冲突、社会动荡和环境破坏的恶果。

2021年4月，美国副总统哈里斯在参加有关就业和基建政策活动时，亲口承认“数年来和数代人以来的战争是为了争夺石油而打响的”。

“两场战争都以‘反恐’的名义展开。‘9·11’事件让美国大受震动。那时，美国国库充盈，综合国力达到顶峰，单边主义大行其道。为展现世界唯一超级大国的威风，也为回应国内民众对安全的焦虑情绪，美国急需采取报复行动。”上海国际问题研究院研究员、中国中东学会副会长李伟建对本报表示，其实，早在“9·11”事件之前，美国已加速对中东石油产油大国的控制。“9·11”事件之后，美国开始分析中东地区恐怖主义力量巨大的原因，其中一条重要结论是：中东地区极端保守的专制政府助长了恐怖主义的滋生。美国政府的智库提出，希望通过政权更迭的形式，让一些中东国家向民主国家过渡。美国则借机把阿富汗和伊拉克当做试验田，探索在中东地区建立民主政权的模式，成功后再向其他国家推广。

“新世纪以来，美国发动阿富汗战争和伊拉克战争，共同的动机是以‘反恐’为由，打击伊斯兰反美主义。这两场战争标志着美国全球战略的重心从欧洲和亚太转向了大中东地区，从对付大国的挑战转向了应对伊斯兰反美主义的挑战。”复旦大学中东研究中心研究员孙德刚在接受本报记者采访时表示，这两场战争的不同之处在于：在阿富汗，美国打击的重点是以基地组织为代表的非国家恐怖组织，破坏其从中东到中亚的“全球恐怖主义网络”；在伊拉克，美国打击所谓“拥有大规模杀伤性武器”的“国家恐怖主义”，瓦解所谓的“邪恶轴心”。

伤害：带来灾难

多年来，战争给阿富汗和伊拉克都带来了严重的人道主义灾难。

据美国布朗大学“战争成本核算”项目称，自2001年至2020年4月中旬，至少有47245名阿富汗平民在这场战争中遇难。阿富汗政府一直隐瞒本国士兵死亡人数，以免打击军队士气。但据“战争成本核算”项目估计，这场战争造成6.6万至6.9万名阿富汗士兵死亡。

据联合国公布的数据显示，阿富汗战争迫使270万阿富汗人逃亡海外，还导致400万阿富汗人在国内流离失所，而阿富汗总人口也不过3600万。

伊拉克战争则造成超过20万伊拉克平民死亡，约250万人沦为难民。

除了死亡，战争还给阿富汗和伊拉克带来严重贫困。

作为世界上最不发达的国家之一，阿富汗工农业基础薄弱，粮食不能自给，经济严重依赖外援，财政不能自立，民众生活困苦。2019—2020财年，阿富汗国内生产总值约为188.9亿美元，人均GDP仅为586.6美元。阿富汗政府财政收入虽然逐年增加，但连续多年入不敷出，财政预算的60%来自国际援助。失业率连续多年攀升，2019年达到40%。一些劳动力每月只能获得大约60美元的工资，难以维持全家生计。

《柳叶刀》杂志发布的一项研究数据表明，至少有65万余名伊拉克人死于战火，成千上万的伊拉克人被迫成为流民和难民。联合国相关机构统计的数字显示，伊拉克目前总人口为3843万，约有25%生活在全球贫困线之下，失业率高达15%。

“阿富汗战争和伊拉克战争打破了这两个国家原有的战略平衡，美国在战后试图将这两个国家打造成伊斯兰国家和发展中国家的民主样板，结果在选举政治的推动下，阿富汗、伊拉克两国国内族群矛盾上升为政治派别斗争，撕裂了社会，破坏了国家认同，使这两个国家长期陷入动荡之中，为恐怖主义的滋生提供了土壤。”孙德刚分析，美国不仅付出了巨大人员和财政损失，而且美国的军事行动造成严重的人道主义危机，数百万平民流离失所，成为大中东地区跨国性安全问题。

“战争对一个国家发展的打击是毁灭性的。”上世纪80年代，在两伊（伊朗、伊拉克）战争爆发前后，曾在伊拉克旅居两年的李伟建深有感触：“两伊战争开始前的半年，作为中东石油大国，伊拉克是一个发展非常好的国家，那时已经有高速公路，基本家家都有小别墅和小汽车。后来，两伊战争爆发，伊拉克和伊朗反复拉锯，伊拉克的局势每况愈下：物资供应紧张、社会环境急剧恶化、经济基础遭到严重破坏。此后，经历海湾战争和伊拉克战争的两次重创，伊拉克倒退回了更早的年代，想要重新恢复需要相当长一段时间。”

“伊拉克战争造成了伊拉克国内和周边局势的动荡和混乱。”李伟建分析，一是逊尼派、什叶派和库尔德武装各自为阵，争凶斗狠，将伊拉克推向越来越分裂的状况，实现国家统一变得越来越困难；二是战争重创国家建设，恶化经济社会发展环境；三是战争滋生了恐怖主义力量。这些问题在阿富汗也同样存在。

“阿富汗战争和伊拉克战争不仅给当地平民造成了深重灾难，也导致这两个国家四分五裂，变成一盘散沙，为外部大国培养代理人和干预这些国家的内部事务创造了条件。”孙德刚认为，实践证明，以武力反恐，以军事手段更迭中东伊斯兰国家的政权，存在巨大风险。

代价：空耗国力

阿富汗战争和伊拉克战争，也让美国付出了沉重代价。

据美联社报道，美国发动的已持续20年之久的阿富汗战争是美国耗时最长的战争。这场战争已造成数万人死亡，令4位美国总统不堪其扰，最终证明是打不赢的，且战争造成的人员和财产损失也十分惊人。

据美国国防部公布数据显示，阿富汗战争自2001年以来已导致2442名美军士兵阵亡，另有20666名美军士兵负伤。

据“战争成本核算”项目称，美国的阿富汗战争开支令人眼花缭乱，总计达到惊人的2.26万亿美元。与美国过去发动的其他战争不同，美国因为阿富汗战争而债台高筑，光利息就支付了大约5300亿美元，还向退伍老兵支付了2960亿美元的医疗等护理资金。未来很多年，美国还要继续支付这两笔开支。

《纽约时报》给美国政府算了一笔账后质问：“在阿富汗花了2万亿美元，我们有什么收益？”

数据显示，伊拉克战争共造成美国4491名军人死亡，47541名左右的军人伤残；战争开支7630亿美元，重建费用500亿美元。

2011年12月18日，历时8年多的伊拉克战争以美军撤军宣告结束。如今，尽管伊拉克战争已结束10年，但这个国家仍处于动荡之中，枪声一天都没有停过。美军仓皇撤离阿富汗，留下暴恐猖獗、千疮百孔的烂摊子。美国《纽约时报》获取的一份机密情报评估显示，在国际部队撤离后的两至三年内，阿富汗可能会在很大程度上落入塔利班的控制之下。事实上，在美撤军的短短2个月内，塔利班完全控制区域已翻倍，超过阿富汗政府。

“这些年来，美国深陷中东战场的泥潭，相继投入了几万亿美元，损耗了大量国力，导致自己开始走下坡路。”李伟建表示，一方面，美国陷入中东战场太深，即使投入这么多，并没有收获自己想要的结果，也没有实现按照自己的民主模式把阿富汗和伊拉克改造成民主国家的愿望。另一方面，作为世界唯一超级大国，二战以后，美国试图通过向一些国家提供安全保护和为全球提供公共产品来树立大国威信，但是这些年，美国不但没有给自己“保护”的国家和地区带来安全和稳定，反而造成了极大的分裂、动荡和混乱，导致其国际形象大幅下降。

美国因发动战争而加剧的债务危机，一直延续到现在。当地时间7月31日，美国联邦政府债务上限为期两年的暂停已到期，8月1日，美国债务上限恢复生效，再次面临债务上限危机。新债务上限为22万亿美元加上2019年8月以来新增债务余额，预计达到28.5万亿美元（约184.16万亿人民币）。此前美国会预算办公室已警告，如果此时不抓紧采取措施解决上限危机，美国很可能在今年10月或11月面临主权债务违约风险。

挣扎：力不从心

“20年来，美国在阿富汗和伊拉克留下烂摊子，既是一种不负责任的行为，又是一种无奈之举。美国深陷战争泥潭，不得不通过撤军‘止血’，将全球战略的重心重新转到印太和欧洲，重新把大国之间的地缘政治博弈放在对外战略的首要位置。”孙德刚认为，最近美国国会废除2002年通过的伊拉克战争“授权作战法案”和从阿富汗撤军，是美国政界和民众对长达20年反恐战争反思的结果。美国试图以暴制暴、打击中东恐怖主义和反美主义，最终证明存在严重的问题。

“这场战争至今没有赢家，以后也不会有。”2011年8月2日，美国《时代》周刊在奥巴马宣布伊拉克战争终战行动后曾这样评价。

“近年来，美国急于从中东撤军，将资源和投入从中东撤出来，目的是尽快将战略重心转移到印太地区展开大国博弈。”李伟建说，之前，美国以为，通过战争的方式掌控阿富汗和伊拉克可以“一箭双雕”，一来可以控制中东国家的石油，二来对中俄形成威慑。但现在美国越来越力不从心。

“结束一场战争比开始一场战争更难。”奥巴马曾感叹。

阿富汗战争和伊拉克战争带给世界怎样的启示？未来，美国将如何保持在中东的影响力？

“作为一个全球性大国，美国撤出中东并不容易，既是惯性使然，也与其在中东地区盘根错节的利益有关，如石油和军火。”李伟建认为，虽然美国采取战略收缩政策，但还是换成其他方式，保持其在中东的存在。在靠近阿富汗的中亚国家建立军事基地，在伊拉克留下一些军事顾问，这些都为美国以后重返中东留下铺垫。此外，美国还会继续向中东国家出售武器。

“美国从阿富汗与伊拉克撤军后，都会‘留个尾巴’，包括在这两国保留军事训练官，在周边地区（如海湾国家）加强军事基地，通过部署远程轰炸机与无人机等执行特殊任务，继续从境外干预这两个国家的事务。”孙德刚说，美国在中东多国“留尾巴”，试图通过控制中东地区石油等战略资源达到维护其全球霸权的目的。

“阿富汗战争和伊拉克战争都是美国发动的。小国不想打仗，但是有时候会被迫卷入战争状态。”李伟建表示，以阿富汗战争和伊拉克战争为例，战争无论对发动战争的国家还是被迫陷入战争的国家，都不是好事。在遇到纠纷和矛盾时，国际社会应该制止那些动辄就想使用武力的行径，更多地通过对话和外交的方式解决争端。

“美国的反恐战争，往往以反恐为名，追求地缘政治目标，甚至将地区国家和非西方大国排除在国际反恐联盟之外。”孙德刚指出，全球反恐必须在联合国的框架下，调动其他大国的积极性，形成包容性安全合作机制。联合国各成员国只有相向而行，以促进民族和解、经济重建为路径，才能逐步消除滋生极端主义、恐怖主义的土壤。

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