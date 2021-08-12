据新华社电 （记者陈芳、徐鹏航）全球累计新冠确诊病例已超2亿例，多种新冠变异株的出现，为疫情防控带来新挑战。加速提升疫苗在发展中国家的可及性，中国目前向世界提供了新冠疫苗和原液超7.7亿剂，居全球首位。

新冠疫苗合作国际论坛首次会议5日晚以视频方式举行，国家主席习近平向会议发表书面致辞，提出中国会继续尽己所能，帮助广大发展中国家应对疫情。

今年全年，中国将努力向全球提供20亿剂疫苗，决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元……中国为发展中国家团结抗疫注入强大动力，成为促进全球疫苗公平分配的重要力量。

世界卫生组织数据显示，截至2021年8月4日，高收入国家疫苗接种率为51.15%，而低收入国家疫苗接种率仅为1.36%。

阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔、拉姆达……不断出现的变异株给全球抗疫带来极大挑战。国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟介绍，病毒在人群中流行越广，复制越多，变异可能性就越大。防控是当务之急，加快疫苗接种是根本之策，疫苗仍是战胜疫情的“终极武器”。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，中国政府始终秉持“以人为本”“生命至上”的理念，这也充分体现在疫苗的研发与应用上。在发达经济体大量囤积疫苗时，中国向许多发展中国家提供疫苗，为这些国家解燃眉之急，推动疫苗接种，是兼济天下、支持全球抗疫的负责任做法。

病毒无国界，面对新冠疫情，没有一个国家可以独善其身。变异株的传播给各国带来了新的挑战，加快疫苗接种，提升疫苗在发展中国家的可及性也更加紧迫。

中国疫苗在100多国获准使用，获批进入世卫组织紧急使用清单和“新冠疫苗实施计划”采购清单，安全性和有效性得到国际权威认可。除了疫苗成品出口，中国部分疫苗研发单位与20余个国家的相关机构合作开展Ⅲ期临床试验，部分企业生产的原液已运往巴西等国并启动境外分包装工作。中国还积极支持对广大发展中国家豁免新冠疫苗知识产权。

疫苗对于遏制疫情已经显示出明显效果，但只要欠发达国家同发达国家之间的“免疫鸿沟”仍然存在，全球就仍会面临公共卫生风险。

“新冠肺炎疫情是百年来最严重的全球传染病大流行，习近平总书记领导开展了新中国历史上规模最大的全球人道行动，用实实在在的行动践行人类卫生健康共同体理念。”国家卫生健康委副主任曾益新表示。

新华社达卡8月11日电 （记者刘春涛）中国通过“新冠疫苗实施计划”供应孟加拉国的首批170余万剂新冠疫苗10日晚运抵孟加拉国首都达卡。

孟卫生部门官员在机场接收了这批国药集团中国生物北京生物制品研究所生产的疫苗。

孟卫生服务总局官员沙赫里亚尔·萨扎德在机场表示，本周还将有两批次中国疫苗抵达孟加拉国。其中，下一批次通过“新冠疫苗实施计划”合作获得的170余万剂中国国药新冠疫苗计划11日运抵孟加拉国。另据中国驻孟使馆介绍，另一批由中国政府援助的疫苗也将于本周运达。

孟流行病学、疾病控制和研究所顾问穆斯塔克·侯赛因在接受记者采访时表示，非常感谢中国通过“新冠疫苗实施计划”向孟加拉国提供大量新冠疫苗。这批疫苗将极大地帮助孟加拉国目前正在全国范围内展开的疫苗接种工作。

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