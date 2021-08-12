本报驻土耳其记者 王传宝

土耳其林火已肆虐10余天，造成8人死亡、800余人受伤。图为近日，直升机在土耳其穆拉省克伊杰伊兹灭火。

新华社发

受高温强风天气影响，土耳其、希腊、意大利、黎巴嫩等地中海沿岸国家连日来森林火灾不断。各国采取紧急措施，应对火灾威胁。

据土耳其安纳多卢通讯社报道，土耳其此次山林大火自7月28日出现，随后蔓延至全国多个省份，起火点多达130余处，已造成8人死亡、800余人受伤。农业部门称，这是该国最近几十年来最严重的山林火灾，对农田、农场造成巨大破坏。

8月初，希腊罗德岛、雅典等地发生山林火灾。目前埃维亚岛北部的火情仍较为严峻，数千名居民和游客紧急撤离，乘渡船转移至安全地点；南部的伯罗奔尼撒半岛也发生多起火情，其中4日在古奥林匹亚地区出现的火情备受关注，希腊总理米佐塔基斯要求全力保护古奥林匹亚遗址，迅速排查清除一切可能的火源。

黎巴嫩日前发生的林火，从北部的阿卡尔省蔓延至邻国叙利亚霍姆斯省，造成人员伤亡。8月9日，阿尔及利亚北部地区发生多起森林火灾，截至10日火灾已造成42人死亡、数十人受伤。在意大利、阿尔巴尼亚等国也有多地发生森林火灾。

地中海地区接连发生山火，与连日来持续高温天气密切相关。土耳其靠近地中海地区的穆拉省、艾登省等地最高气温达到45摄氏度。突尼斯全国8月10日遭遇极端高温天气，首都突尼斯市最高气温达到48摄氏度，创1999年以来气温最高纪录。突气象部门表示，近期该国各地普遍出现异常高温，预计10日至12日的气温将比历史同期平均值高10摄氏度至15摄氏度。今年入夏以来，阿尔及利亚气象部门已至少发布5次高温橙色预警，为多年来罕见。

气候变化增加了火灾发生的频率和强度，也使地中海地区全年降雨量减少。自2020年夏天以来，土耳其严重缺乏降雨，该国几个主要城市的水源加速枯竭。

火灾给地中海沿岸国家带来严峻挑战。米佐塔基斯8月9日晚发表电视讲话说，希腊正面临“前所未有的自然灾害”，政府的当务之急是救助生命，过去几天政府在全国141个村庄进行了63次有组织撤离。他还宣布，将从国家预算中拨出5亿欧元，用以支持受火情影响的阿提卡大区和埃维亚岛的灾民。希腊政府已启动欧盟民事保护机制寻求支援，并获多国响应。

在土耳其，政府派出消防人员及海岸警卫队紧急疏散和转移数万名受困村民和游客，对灾区内的两座热电厂采取强化防护措施。海军还派出两艘军舰，准备随时出动帮助民众撤离。俄罗斯、阿塞拜疆、伊朗等国纷纷向土耳其伸出援手，派出消防飞机帮助灭火，目前约有16架飞机及51架直升机正在土西南部地区执行灭火作业。土耳其总统埃尔多安表示，将向灾区拨款5000万里拉（1美元约合8.6里拉），帮助灾民渡过难关。

（本报安卡拉8月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 17 版）

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