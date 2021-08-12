本报驻美国记者 吴乐珺

“我没有保险，没有家庭医生，只好来这里寻求帮助。”家住美国田纳西州查塔努加市的特瑞莎·阿特金斯为了能继续得到康复治疗，来到了恩朗格医院。这是一家福利性医疗机构，在美国被称为“安全网医院”。

没买保险，就看不起病，是美国医疗系统的真实写照。美国医疗机构种类繁多，参保患者大多赴营利性医院就医，低收入和其他弱势群体则主要由安全网医院收治。与其他医院相比，安全网医院一般由政府出资修建并进行补贴，负责收治前来就医的所有患者，并为贫困患者担负治疗费用。

美国公共广播公司近日播出专题片《美国医疗领域的两极分化》，通过对比安全网医院和营利性医院之间的经营状况、利润差距等，指出政府补贴资金分配不合理，以及长期以来的种族歧视导致安全网医院连年亏损。若该情况持续下去，数千万未参保患者或将就医无门。美国内医疗行业正处于一场巨大危机中，而新冠肺炎疫情更加剧了这一状况。

疫情发生以来，美国非洲裔、拉美裔等少数族裔受到严重影响，美国社会长期存在的系统性不平等再次凸显。根据美国疾控中心公布的数据，截至今年7月31日，美国新冠肺炎住院率每10万人中非洲裔比例达到903.3，白人为431.8，前者是后者的两倍还要多。“我们不相信这个制度，因为系统性的种族主义继续压迫州内和全国有色人种。”俄亥俄州公共卫生医生和高级健康顾问布霍斯·杜贝称。

根据美国公共广播公司的调查，在疫情初期，全美各地医院都受到冲击，不仅个人防护装备短缺，长期以来医院主要收入来源的非急诊手术也被暂停。在联邦政府公布的最初救助计划中，有460亿美元救济资金投向医院，但分配标准却根据各家医院2019年的收入情况，“这意味着大部分初始资金流向了2019年财务状况良好的医院”。专题片称，治疗更多“盈利”患者的医院往往遥遥领先，而治疗更多接受医疗补助或没有医疗保险患者的医院则进一步落后。

“我们正处于悬崖边上。”全美基础医院协会主席布鲁斯·西格尔表示，许多安全网医院在疫情之前就处于亏损状态，没有得到足够的联邦支持，疫情让情况变得更糟。

经过多方呼吁，虽然也有专门面向安全网医院的援助资金投放，但业内人士指出，目前仍不清楚这些资金的针对性有多大。为了生存，一些安全网医院开始调整患者结构，甚至关闭医院或出售给私人投资者。部分安全网医院试图通过吸引参保患者实现盈利，同时降低运营成本，裁撤部分员工并削减员工福利，以维持医院运转，但收效甚微，安全网医院的自救行为没能让情况发生根本性转变。

安全网医院的处境导致美医疗行业两极分化愈发严重，已经成为美国新的社会风险点。恩朗格医院首席医疗官克里斯·杨认为：“除非对安全网医院的资助方式有实质性变化，否则继续这样发展下去，在如何照顾病人方面的差距只会越来越大。”

（本报华盛顿8月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 17 版）

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