本报驻南非记者 邹 松

日前，中企承建的赞比亚下凯富峡水电站首批机组并网发电。作为赞比亚在建最大的单体基础设施项目，同时也是该国最大水电站，项目发电为当地经济社会发展和民生改善创造了新的有利条件。

赞比亚电气工程师迪克森参加了并网发电仪式。他至今难忘那个令人激动的时刻：“当时，我紧盯着控制室里的仪表盘，对讲机里随时汇报着发电机组各部位运转情况，一切有条不紊。发电成功的那一刻，所有人都欢呼起来，我们的生活将由此改变！”

赞比亚长期面临缺电难题，全国只有约25%的城市人口和约3%的农村人口能获得稳定电力供应。与此同时，该国水资源非常丰富。把水力资源转化为电力资源，一直是赞比亚民众的期待。中国电力建设集团有限公司（中国电建）承建的下凯富峡水电站，计划安装5台混流式发电机组，总装机容量750兆瓦。5台机组全部并网发电后，预计将使赞比亚电力供应能力提升约38%。

作为赞比亚40年来投资开发的第一座大型水电站，下凯富峡水电站大坝坝高130.5米，混凝土浇筑总量130万立方米。高难度的技术要求、巨大的工程施工量，对像迪克森这样的当地工程师来说是未曾遇到过的挑战。“这个规模庞大的电站涉及方方面面的电气知识，参与工程建设，特别是与中国工程师们并肩工作，我收获很大。”

据统计，下凯富峡水电站项目建设累计为当地创造了上万个就业机会。施工过程中，项目创新性设计了“七洞一井”的“世界第一调压井”，研发了强防护、弱开挖、少扰动等多项绿色施工方案。建于项目现场的中国水电培训学院已在当地开班6期，300多名学员顺利毕业，成为项目乃至赞比亚国内各工程建设的中坚力量。

“中国企业完成了一项重要而伟大的工程。”在项目首批机组并网发电仪式上，赞比亚总统埃德加·伦古表示：“下凯富峡水电站的成功发电，是赞比亚寻求成为南部非洲共同体区域电力净出口国的一个转折点。”他强调，该水电站不仅是国家工业化的重要推动力，也将为赞比亚在新冠肺炎疫情后实现经济复苏发挥重要作用。

中国驻赞比亚大使李杰表示，希望中赞两国建设者坚持生产与防疫两手抓，推动项目全面移交，打造两国务实合作的又一典范。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 17 版）

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