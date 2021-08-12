本报记者 杨 一

“巴基斯坦人民和中国人民有着兄弟般的深厚情谊。”巴基斯坦驻华大使哈克日前在接受本报记者采访时表示。

2020年8月，哈克就任巴基斯坦驻华大使。一年来，他访问了中国许多地方，“这些经历让我近距离观察中国的历史文化和经济社会发展，了解中国如何在如此短的时间里不断取得新成就”。

今年4月，中国外交部和新疆维吾尔自治区在乌鲁木齐共同主办“新疆是个好地方”交流会，哈克作为外国驻华使节代表受邀参会，走访了乌鲁木齐、喀什、阿克苏等地。谈及此次访问，哈克说：“中国新疆到处都充满活力，展现出繁荣美好的风貌。我对那里的景色和人民印象深刻。”

在新疆访问期间，哈克随团来到喀什市乃则尔巴格镇尤喀克喀孜热克村，与当地居民深入交流，还参观走访了乌鲁木齐白大寺、阿克苏柯柯牙绿化工程纪念馆、喀什古城景区。“访问期间，我看到中国在确保当地经济社会发展的同时，为应对恐怖主义、分裂主义和极端主义所作的积极努力。”哈克说，巴基斯坦与中国新疆接壤，有着上千年的贸易和文化交往史。“我们愿不断加强与当地的经贸及文化领域合作。”

“改革开放以来，中国在脱贫攻坚、经济发展、科技创新和绿色生态等领域取得重大进展。目前，中国在航空航天、医学科研以及应对气候变化等领域发挥重要作用。”哈克认为，中国用几十年时间帮助数亿民众摆脱贫困，全面建成小康社会，这一伟大壮举得益于中国领导人的智慧和远见卓识，得益于中国人民的努力奋斗。“中国的成功给其他国家带来希望。”

今年是中巴建交70周年。两国在政治、经济、人文等各领域的交流合作不断加强。哈克表示，巴中自贸协定第二阶段议定书正式生效后，两国贸易自由化水平大幅提高。“我们要巩固传统友谊，把巴中合作推向新高度。”

作为中巴合作共建“一带一路”的旗舰项目，中巴经济走廊切实改善了巴基斯坦民众的日常生活。“借助中巴经济走廊，巴基斯坦的交通、通信等基础设施实现升级，解决了当地电力短缺的问题，瓜达尔港也得到开发利用。”哈克表示，中巴经济走廊建设下一阶段的重点在于深化双边工业、农业、科技、减贫等领域合作，继续改善人民生活，创造就业机会。

今年5月底，巴基斯坦拉沙卡伊特别经济区进入全面建设阶段，未来还将有更多类似的经济特区在中巴经济走廊沿线建立。6月底，中巴经济走廊首个电网项目——巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔（默拉）正负660千伏直流输电工程启动送电。7月，瓜达尔港多个项目举行集中开工仪式……哈克表示：“这些务实合作项目将为两国人民创造更加美好的未来，促进区域经济一体化发展。”

哈克受邀在现场观看了庆祝中国共产党成立100周年文艺演出《伟大征程》。他表示：“相信在中国共产党领导下，中国一定能够实现中华民族伟大复兴。”

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 17 版）

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