西原春夫

对于一个政党来说，迎来百年华诞非常不易。中国共产党做到了，这非常了不起。从中国各地举行活动庆祝中国共产党成立100周年的热情中，我能体会到中国人民发自肺腑的喜悦心情。

许多年轻人看到的，是最近几十年中国共产党带领中国人民走向富裕的过程。作为一位93岁的老人，我对中国共产党给中国带来改变的亲身体会和感受更深。新中国成立之前，中国积贫积弱，人民生活困苦。中国共产党的诞生改变了这一切。

至今，我已访问中国80多次。1986年，访问陕西省给我留下了深刻印象。当时从西安到延安，路面缺少硬化，一路颠簸。在延安，我一边参观，一边听当地人介绍毛泽东、周恩来等中国老一辈领导人的故事，了解到中国共产党人即使在极其艰苦的环境下，仍顽强奋斗，为中国人民谋幸福。越是了解中国共产党的艰苦奋斗史，越是敬佩中国共产党带领中国人民取得的辉煌成就。

作为世界上最大的发展中国家，中国前进的道路上还会面临各种艰难险阻。但我坚定地认为，只有中国共产党才能带领中国走向繁荣富强、实现中华民族伟大复兴。中国共产党坚持人民立场，时刻将人民利益放在首位。正因为中国共产党全心全意为人民服务，中国实现了政治稳定、经济发展、人民生活持续改善。

我由衷钦佩中国共产党不断自我革新的品格。习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上发表重要讲话指出：“勇于自我革命是中国共产党区别于其他政党的显著标志。”正是因为中国共产党勇敢面对各种困难挑战，始终坚持党要管党、全面从严治党，所以历经千锤百炼依然朝气蓬勃。

在抗击新冠肺炎疫情过程中，中国特色社会主义制度和国家治理体系彰显独特优势。每个国家都有自己的特殊国情，必须寻找、建立符合本国国情的制度。中国共产党领导下的中国特色社会主义制度符合中国国情，并且不断完善发展。中国特色社会主义制度和国家治理体系的成功实践为其他国家提供了参考和借鉴。

人类面临的诸多挑战需要我们共同应对，各国应求同存异、凝聚共识、包容发展。人类命运共同体理念顺应时代潮流，为建设更加美好的世界带来了希望。期待各国携手努力，早日取得抗击新冠肺炎疫情的胜利。

（作者为日本早稻田大学前校长）

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 03 版）

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