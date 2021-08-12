中国有决心、有能力坚定维护国家主权和领土安全，并将继续坚定地同地区国家一道，共同维护南海和平稳定

近期，美国不断在南海问题上挑拨离间、搬弄是非，企图破坏地区和平稳定。8月9日，美国代表在联合国安理会海上安全问题公开会上再次炒作所谓南海仲裁案，无端指责中国在南海实施“胁迫”和“霸凌”。对美方的这一恶劣行径，中国代表立即反击，严正指出美国才是对南海稳定最大的威胁，美国没有资格在南海问题上说三道四。

所谓南海仲裁案原本就是一场政治闹剧，而美国正是这场闹剧的始作俑者和幕后黑手。美国拿所谓裁决说事，只会再次印证这一事实。中国在南海的主权和权益是在长期历史过程中形成的，有充分历史和法理依据，符合有关国际法和国际实践。所谓南海仲裁案违背“国家同意”原则，临时仲裁庭越权审理、枉法裁判，在事实认定和法律适用上存在严重谬误，违反《联合国海洋法公约》和国际法，所作裁决是非法的、无效的。中国不接受、不参与仲裁案，不接受、不承认该裁决。中国在南海的主权和权益丝毫不受该裁决影响，中国也不接受任何基于该裁决的主张或行动。

美国污蔑中国在南海实施“胁迫”和“霸凌”，纯属无稽之谈。近年来，中国与南海当事国通过对话磋商有效管控矛盾分歧，不断推进务实合作。中国与东盟国家全面有效落实《南海各方行为宣言》，积极推进“南海行为准则”磋商，取得重要进展。南海是世界上最繁忙的海上通道之一，也是中国海上贸易的生命线。全球约30%的货物贸易经过南海，每年约有10万艘商船航经南海。在包括中国在内的地区国家共同努力下，一段时间以来南海一直保持着畅通安全，没有听说有任何船只在南海航行受阻、安全受到威胁。事实一再证明，中国与有关国家完全有能力妥善管控分歧，将南海建设成为和平、友谊和合作之海，维护好本地区和平稳定和长治久安。

在南海搞“胁迫”和“霸凌”的恰恰是美国。美国不但不加入《联合国海洋法公约》，还以公约法官自居，对他国指手画脚，横加干涉。美国不是南海争议当事方，理应恪守承诺，对有关主权争议不持立场。然而，美国千方百计地在南海兴风作浪，妄想把南海搅浑。美国动辄派大规模先进舰机到南海搞军事侦察、演习，非法闯入中国领海领空及岛礁邻近海空域。中国外交部发言人上个月表示，今年以来，美国对华海空抵近侦察近2000次，针对中国的大规模海上军演超过20次。美国还滥用带有冷战色彩的双边军事协议对中方威胁使用武力，暴露出赤裸裸的强权逻辑和霸权行径。究竟是谁在南海搞“胁迫”和“霸凌”，又是谁在威胁航行自由与安全？真相不言自明。美国近来提出所谓“不区分域内域外国家”的说法，这更是对南海沿岸国正当合法权益的无视。马来西亚前总理马哈蒂尔指出：“相信中方会在南海问题上保持克制，但问题是对中国‘不友好’的外部国家会试图挑衅。”

和平稳定是中国和东盟国家的共同战略诉求。中国有决心、有能力坚定维护国家主权和领土安全，并将继续坚定地同地区国家一道，共同维护南海和平稳定。正告美方不要把黑手伸向南海，任何搅浑南海的图谋都绝不可能得逞。

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)