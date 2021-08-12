本报驻泰国记者 赵益普

中国与柬埔寨是铁杆朋友和命运共同体，双边关系长期保持高水平发展。新冠肺炎疫情发生以来，双方同舟共济、守望相助，用实际行动生动诠释了中柬友谊的牢不可破和历久弥新。正如柬埔寨首相洪森所说，柬中双方在共建“一带一路”、抗疫等领域合作不断取得新进展，柬方将积极推进柬中命运共同体建设，支持中方提出的构建新型国际关系理念，共同推进地区和全球和平与发展。

“抗疫合作充分反映柬中命运共同体建设的高水平”

中柬携手同行、共克时艰，为国际社会合作抗疫树立了典范。双方合作抗疫创造了多个“第一”：洪森是新冠肺炎疫情发生后第一位访华的外国政府首脑；武汉收到的第一批外国援助抗疫物资来自柬埔寨；中国政府向柬埔寨派出赴周边国家第一支抗疫医疗专家组；中国是第一个向柬埔寨提供疫苗援助和商采疫苗的国家……

“抗疫合作充分反映柬中命运共同体建设的高水平，是‘患难见真情’的生动写照。事实证明，柬中两国是患难与共的真正朋友。”柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒表示。

中国全力支持柬方战胜疫情。截至8月7日，柬埔寨累计接收新冠疫苗2150万剂，其中1870万剂是中国援助和柬埔寨商采的中国疫苗。洪森表示，柬埔寨政府将中国作为疫苗供应的战略依靠。谢莫尼勒说：“中国疫苗是帮助柬构筑免疫屏障的主要力量。中国援助有力支持了柬埔寨抗疫工作，柬社会各界会牢记这份铁杆友谊。”

柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆表示，中国尽己所能对外提供更多疫苗，履行将疫苗作为公共产品的承诺。中国支持疫苗制造商与发展中国家开展技术转让和疫苗联合生产，“让我们看到了一个更安全的未来世界”。

“两国共建一带一路合作必将焕发更多生机活力”

中柬两国加强发展战略对接，积极推进重大项目建设。西哈努克港经济特区（简称“西港特区”）、金边—西哈努克港高速公路、格罗奇马湄公河大桥……一大批共建“一带一路”项目稳步推进、顺利落地，为促进当地基础设施建设和互联互通发挥重要作用。

西港特区是中国首批8家境外经贸合作区之一，是中柬务实合作的样板。西港特区在采取严格疫情防控措施基础上，积极复工复产。今年前6个月，西港特区进出口总额达9.94亿美元，比去年同期增长49.92%。目前，区内近3万名员工全员完成疫苗接种。在西港特区工作已经9年的员工杜披尔接种中国疫苗后说：“我要感谢柬中两国政府对经济特区的支持，现在我们的健康有了保障，工作起来更安全，更有干劲。”

在金边—西哈努克港高速公路工程现场，施工进展忙碌有序。这条由中企施工的高速公路建成后将成为柬埔寨第一条高速公路。柬埔寨国务兼公共工程和运输大臣孙占托日前视察工地时表示，尽管面对疫情考验，工程仍有望在明年提前竣工，成为柬埔寨经济长久繁荣的保障。

近期，由上海建工集团承建的格罗奇马湄公河大桥交工验收，结束了当地靠摆渡过河的历史，给当地经济交流和人员往来带来极大便利。疫情防控期间，中柬两国建设者克服重重困难，保证工期的同时，确保施工人员无一人感染。

柬埔寨副首相兼国防大臣迪班日前表示，共建“一带一路”项目极大促进了当地经济社会发展，柬中互相支持、紧密合作，是真正的命运共同体。柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心主任尼克·占达利认为，柬中两国大项目合作进展顺利，经受住了疫情考验，“两国共建‘一带一路’合作必将焕发更多生机活力”。

“中国的投资和帮助是柬经济社会发展的重要动力来源”

疫情防控期间，中柬持续深化互利合作，经贸往来加速发展。柬埔寨发生疫情初期，中方克服困难，迅速行动，全力协助解决柬服装企业原材料短缺等问题。为推动务实合作，中柬双方同意为复工复产人员开通快捷通道，为货物开通绿色通道。

5月，柬埔寨芒果出口中国首发仪式举行，芒果成为柬埔寨继香蕉之后可以直接出口中国的生鲜水果。位于柬埔寨磅士卑省的科洛湄芒果园，是批准出口中国市场的37家柬埔寨芒果果园中最大的一个。中国市场的巨大需求激发了当地果农扩大生产的积极性，果园为此投入数十万美元购置新设备。

据柬埔寨农林渔业大臣翁沙空介绍，柬芒果种植面积约12.43万公顷，年产量达144万吨，向中国出口芒果对柬而言是“黄金机会”，将推动农业发展，帮助农村地区战胜贫困。据估计，在成功进入中国市场后的初期阶段，柬埔寨有望每年出口更大量级新鲜芒果至中国，约占柬埔寨每年芒果产量的10%。

柬埔寨香蕉自2019年5月成功出口中国后，持续呈现良好势头。今年上半年，柬埔寨对华香蕉出口达到1.15亿美元，已超过2020年全年水平。柬埔寨驻华大使西索达表示，柬农产品和水产品出口中国，将为当地农民带来巨大经济效益，有力缓解疫情对经济的不良影响，并为柬中两国开拓更多合作领域。

在中柬双方共同努力下，2020年两国双边贸易额逆势增长，达95.6亿美元。今年1月至6月，中柬双边贸易额61.1亿美元，同比增长44%。柬埔寨发展委员会的数据显示，今年上半年，中国对柬直接投资额达20亿美元，占柬埔寨外国直接投资总额的69%。2020年10月，中柬自贸协定签署，作为柬埔寨第一个双边自贸协定，必将长远惠及两国人民。

柬埔寨参议院秘书长翁萨勒表示，近年来，柬中两国在投资、经贸、旅游等领域的良好合作继续稳步发展，中国已成为柬最大的发展援助、贷款和赠款援助国。“中国的投资和帮助是柬经济社会发展的重要动力来源，有助于维护柬埔寨主权、安全和稳定。”

（本报曼谷8月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)