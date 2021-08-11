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数据显示美国通胀压力居高不下

2021年08月11日23:52 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿8月11日电（记者许缘 高攀）美国劳工部11日公布的数据显示，7月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨5.4%，涨幅与6月持平，表明美国通货膨胀压力不减。

　　数据显示，7月美国CPI环比上涨0.5%。剔除波动较大的食品和能源价格后的核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨4.3%。

　　具体来看，当月能源价格环比上涨1.6%，同比上涨23.8%。食品价格环比上涨0.7%，同比上涨3.4%。受全球汽车行业供应链瓶颈等影响，新车价格环比上涨1.7%。

　　分析人士认为，7月美国CPI同比涨幅居高不下，显示通胀压力短期内难以缓解。随着新冠疫苗接种率缓慢上升和商业陆续重新开放，在供应链瓶颈与劳动力短缺背景下，消费需求激增超过企业生产能力，推动物价不断上涨。

　　与此同时，市场人士担心，在经济快速恢复期，大规模财政政策和超宽松货币政策可能进一步拉动需求增长，推动通胀水平持续攀升。

　　10日，美国国会参议院投票通过总额约1万亿美元的基础设施建设法案。该法案将送交众议院审议。疫情期间，美国国会已累计通过近6万亿美元经济纾困措施，向市场注入大量资金。

　　此外，美联储7月底结束货币政策会议后宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，并保持每月不低于1200亿美元的资产购买规模。虽然美联储将通胀率上升归因于疫情带来的“暂时性”因素，但美联储主席鲍威尔承认，短期内通胀压力减缓的可能性不大。

　　分析人士预测，考虑到通胀率近月来持续处于高位，美联储或将提前收紧银根，最早于9月货币政策会议上更具体说明缩减量化宽松计划，并将在12月货币政策会议上宣布开始缩减资产购买规模。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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